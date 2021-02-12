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Ekonomi Bakan Pakdemirli: Hububat ve yem destek ödemelerine bugün başladık
Ekonomi

Bakan Pakdemirli: Hububat ve yem destek ödemelerine bugün başladık

Hububat ve yem ödemelerinin başladığını açıklayan Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, "1 milyar 261 milyon 672 bin liralık hububat ve yem destek ödemelerine bugün başladık." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 20:07:00 - 2021-02-12 20:33:39
Bakan Pakdemirli: Hububat ve yem destek ödemelerine bugün başladık

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçilere yaklaşık 1 milyar 262 milyon liralık destek ödemelerinin bugün hesaplara yatmaya başladığını söyledi.

Hububat ve yem ödemeleri başladı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, yaptığı açıklamada, “Hububat (buğday) desteği çerçevesinde, 155 bin 179 çiftçimize yaklaşık 762 milyon 500 bin TL, Yem Bitkileri Desteği kapsamında, 226 bin 70 çiftçimize yaklaşık 500 milyon TL, bugün (12 Şubat) itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı. Tüm bu ödemeler kapsamında çiftçilerimize yaklaşık 1 milyar 262 milyon TL ödeme yapılacaktır. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.

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