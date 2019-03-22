Bakan Pakdemirli: “Çiftçimize 1 milyar 432 milyon lira destekleme ödemesi yapacağız”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün saat 18.00’den sonra başlayacak olan, “Bitkisel Üretim Destekleri Ödemeleri“ ile ilgili olarak, “Toplamda bugün itibariyle 1 milyar 432 milyon lira ödeme yapacağız. Tüm çiftçilerimize müjde olarak bu haberi veriyorum" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Manisa’ya geldi. İlk olarak Akhisar ilçesine geçen Bakan Pakdemirli, Akhisar Ticaret Borsasını ziyaret etti. Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat ve çiftçilerle basına kapalı bir toplantı yapan Bakan Pakdemirli, daha sonra gazetecilerin karşısına geçerek, “Bitkisel Üretim Destekleri Ödemeleri“ konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Basına kapalı toplantıda çiftçilerin sorun ve taleplerini dinlediklerini aktaran Bakan Pakdemirli, “Çiftçilerimizin birinci önceliği zeytin ve zeytinyağı talepleriydi. Bu konularla ilgili Bakanlık ile çalışmalarımızı bildirdik, açıkladık. Karşılıklı bir memnuniyet içerisinde toplantımızı bitirdik. Sulama ile ilgili talep ve isteklerini barajlar konusunu görüştük. Orman alanlarının kullanılmasıyla ilgili, buralarının zeytinlik olarak değerlendirebilir miyiz konusunda tartıştık. Fikir alışverişinde bulunduk. Çiftçilerimizden ayrıca hayvancılık OSB ile ilgili bir talep geldi. Yer konusu çözülebilirse biz her türlü yardıma açık olduğumuzu söyledik. Akhisar ciddi bir tarım kenti olduğunu gösteriyor. Hayvancılık tarafından da önemli bir potansiyele sahip. Bu OSB’nin kurulması son derece anlamlı ve doğru bir karar olur” dedi.

“Desteklemeler kapsamında toplam 1 milyar 432 milyon TL ödenecek”

“Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği”, “Küçük Aile İşletmesi Desteği”, “Yem Bitkileri Desteği”, “Çay Primi” ve “Sertifikalı Tohum Üretim Desteği” ödemelerinin bugün saat 18.00’den sonra ödenmeye başlayacağının müjdesini veren Bakan Pakdemirli, “Ocak ayı içerisinde 2.3 katrilyon, Şubat ayı içerisinde 3 katrilyon, Mart ayı içerisinde 3.7 katrilyon, toplamda 8.8 katrilyon lira çiftçimize, üreticimize, köylümüze destek vereceğimizi açıklamıştık. Hafta hafta bu destekleri hızlı bir şekilde ödeyerek, mümkün mertebe geçmiş yıldan kalan üreticimizin desteklerini bırakmama gayreti içerisindeyiz. Bugün itibariyle saat 18.00’dan sonra başlayacak olan ödemeleri tekrar ben medya huzurunda vatandaşlarımıza bildirmek istedim. Fındık alan bazlı gelir desteği çerçevesinde, 16 ilde 404 bin 183 üreticimize 847 milyon TL destek vereceğiz. Küçük aile işletmesi desteği olarak da, 58 ilde 13 bin 308 üreticimize 4,6 milyon lira ödeyeceğiz. Yem bitkileri desteği çerçevesinde, 25 ilde 105 bin 49 üreticimize 380,7 milyon lira ödeyeceğiz. Çay primleri çerçevesinde, 5 ilde 178 bin 150 üreticimize 191,5 milyon lira ödeme yapacağız.Sertifikalı tohum üretim desteği kapsamında da 6 ilde 34 üreticimize 8,3 milyon lira ödenecek. Toplamda da bugün itibariyle 1 milyar 432 milyon lira yani eski parayla 1 katrilyon 432 milyar lira ödeme yapmış olacağız. Tüm çiftçilerimize müjde olarak bu haberi veriyorum” dedi.