Bakan Nebati'den faiz ve enflasyon açıklaması

AK Parti’nin Kızılcahamam’daki kampında milletvekillerinin sorularını cevaplayan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kur korumalı mevduatın (KKM) bütçeye maliyetinin 21,1 milyar lira olduğunu açıkladı. Nebati, “Bu sistem uygulamaya alınmasa bütçenin zararı 411 milyar lira olacaktı” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, döviz piyasasında istikrarı sağlamak için devreye alınan kur korumalı mevduatın (KKM) şu ana kadar bütçeye toplam maliyetinin 21.1 milyar TL olduğu söyledi. Nebati, "Ancak bu sistem uygulamaya alınmasaydı bütçeye zararı 411 milyar lira olacaktı" diye konuştu

Bakan Nebati, AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda "ekonomi" başlığıyla düzenlenen oturumda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Toplantıda, Türkiye'nin enflasyon hedefleri de gündeme geldi. 2023'e giderken en önemli hedeflerinden birinin enflasyon oranlarında kalıcı bir düşüşün sağlanması olduğunu belirten Nebati, 2022 yılı sonu için yüzde 48-49, 2023 yılı sonu için ise yüzde 19.9 enflasyon hedeflendiğini söyledi.

Toplantıda, turizm gelirlerindeki muhtemel artış ve yağışların etkisiyle tarımda yaşanacak verimliliğin piyasaları canlandırması beklentisi dile getirilirken, 2022 sonuna kadar enflasyonun baskılanması için bazı araçların devreye sokulabileceği ifade edildi. 2023'ün ilk çeyreğinde ise Karadeniz'de bulunan doğal gaz ve Akkuyu Nükleer Sanrali'nin devreye sokulmasıyla birlikte ekonomik göstergelerde ciddi bir iyileşme kaydedileceği vurgulandı.

Faiz konusu

Toplantıda, bazı Avrupa ülkelerinin de aralarında bulunduğu 20'ye yakın ülkenin enflasyon ve faiz oranları paylaşıldı. Bu ülkelerde enflasyon artmasına rağmen faizin eksilerde olduğuna dikkat çekilirken, Bakan Nebati'nin "Bize 'niye faiz artırmıyorsunuz?' diyorlar. Bu doğru olsa söz konusu ülkeler de faiz artırımına gider" dediği belirtildi. Ayrıca kısa vadede faiz artırımının da faiz indiriminin de düşünülmediğini kaydeden Nebati, ekonomik göstergelerde beklenen iyileşmelerin yaşanmasıyla faizlerin aşağı çekilebileceğine işaret etti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğle emlak fiyatlarındaki manipülasyonu önleme amacıyla internet ortamında yayımlanan ilanlar takibe alındı. İlan sitelerinde yer alan taşınır ve taşınmazlara ait tüm bilgilerin bir aylık periyotlarla Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirilmesi kararlaştırılan uygulamayla, sahte ilan vererek gayrimenkul piyasasında suni fiyat artışlarının engellenmesi amaçlanıyor. Öte yandan, düzenleme ile birlikte sitelerden silinen ilan sayılarında büyük artış yaşandığı belirtiliyor.