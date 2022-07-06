Bakan Nebati’den ekonomi mesajı

YENİ AKİT / ANKARA

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dünya genelinde tüm küresel ekonomik sorunlar hızlı fiyat artışları yaşandığını belirterek, “Ekonomimiz sağlıklı, dengeli ve sürdürülebilir” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ülke ekonomimizin sağlıklı, dengeli ve sürdürebilir olduğunu belirterek, “Büyümenin tabana ve tüm vatandaşlarımıza yayılmasına önem veriyoruz.” dedi. Bakan Nebati paylaşımında şu ifadeleri kullandı; “Bugün, dünya genelinde yaşanan tüm küresel ekonomik sorunlar ve hızlı fiyat artışlarına rağmen ülke ekonomimiz sağlıklı, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde büyümeye, her ay yeni ihracat rekorları kırmaya ve istihdamımızda somut artışlar kaydetmeye devam ediyor.

Türkiye Ekonomi Modelimizi kararlılıkla uygulayarak daha güçlü bir üretim ekonomisi olma yolunda ilerlememizi sürdüyor, büyümenin tabana ve tüm vatandaşlarımıza yayılmasına önem veriyoruz.”