Bakan Nebati'den dolar kuru açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebatı, MÜSİAD Başkanlar Toplantısı'nda konuştu.

Bakan Nebati'nin açıklamalarından önemli başlıklar;

İklim Manifestosu nedeniyle kıymetli derneğimizi tebrik ediyorum. 2020 yılında dünya salgının etkileriyle yüzde 3.1 oranında daraldı. 2020'de ilk çeyrekten itibaren Türkiye ve dünyadaki kapanmalar başladığında Türkiye hızlı şekilde Mart ayının ortalarından itibaren proaktif tedbirler alıp, tüm sektörlerin önünü açan tedbirlerle dünyadan ayrıştı ve yüzde 1.8'lik büyümeyi gerçekleştirdi.

Geçen yıl ilk 3 çeyrekte GSYH büyümesi yıllık yüzde 11.7'ye ulaştı. Bu yıl bu büyüme trendi devam edecek. Malum geçen gün Pazartesi günü Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin ihracat rekorunu açıkladı, bu yıl da 250 milyar dolarlık ihracat hedefini ortaya koydu. Bu hedefe çok kolay ulaşacağımız açık.

Öncü göstergelerden anladığımız üzere ekonomik aktivitede ılımlı görünüm devam ediyor. Geçen yıl kapandığımızda lütfen hatırlayınız, istihdam, kısa çalışma ödenekleri açıldığınız zaman ciddi işten çıkarmalar olacak diye ortalığı yaygaraya verenler oldu. 2020 yılının ilk 10 ayında 2.5 milyonun üzerinde toplam istihdam artarak salgın öncesi seviyesine ulaştı ve aştı. İstihdamı artırmak için KOSGEB destekli olarak son 12 ayda çalışan sayısını koruyan ve gençleri istihdam edecek olan şirketlere de 100 bin lira destek vermeye devam ediyoruz.

Büyüme sürecek

Türkiye 2021 yılında ihracatta tarihi bir rekor kırdı. İhracat geçen yıl yüzde 32.9 gibi tarihi yine rekorlar kırarak az önce ifade ettiğim gibi 225 milyar dolara ulaştı. Artık ayda 20 milyar Dolar ve üzerinde ihracatla yolumuza devam ediyoruz.

2021 yılında ithalat bir önceki yıla göre yüzde 23.6 arttı. İhracat 32.9 arttı. Yani dış ticaret açığı yüzde 7.8 oranında azalarak 45.9 milyar dolar seviyesine geriledi.

Turizm konusu

Salgına ve kapanmaya rağmen 29 milyon turist ile yüksek gelir elde ettik, bu yıl bunu da aşacağız. 24 milyar doları aşan bir turizm geliri elde ettik. Akdeniz'deki rakiplerimizi geride bırakmaya devam edeceğiz.

Bu yıl tarihi rekorların kırıldığı, Türkiye Ekonomi Modelinin uygulandığı, daha öngörülebilir, istikrarlı, Türkiye'nin kazanımlarının daha fazla olduğu bir yıl olacak

Cari işlemlerdeki iyileşme sürüyor. Yeni ekonomik modelle birlikte düşük cari açıktan cari fazlasına geçeceğiz

Herkes kazanacak

Türkiye Ekonomi modelini bu doğrultuda sizlerin desteğiyle hayata geçiriyoruz. 20 Aralık tarihi bir milattır. Bu dönem herkesin kazandığı bir dönem olacak. Rahat olun. Ortodoks davranmıyorsunuz, bize bir tane kalem yeter diyenlere hayır. Bireysel yatırımcıların algı operasyonlarıyla zarar görmesini engelleyecek, TL'yi güçlendirecek, farklı operasyonların etkisi altında kalmayı engelleyecek enstrümanlarımızın tamamını sunduk. Kolaylaştırıcı tedbirlerimizi aldık. Bundan sonra yapılacak şey, hükümetin ekonomi politikalarını dikkatli şekilde takip etmek ve elimizdeki toplumsal ritüellere uygun şekilde çıkarılmış enstrümanları uygun şekilde kullanma dönemi. Bunları kullanın.

20 Aralık öncesinde oluşturulmuş karamsar tablo ve Döviz üzerindeki köpük kısa sürede terse çevrildi. Toplumdaki her bireye kadar önemli kazanımların gerçekleştirildiği bir döneme geçişin moraliyle hareket ediyoruz. 2022 yılında çok güçlü bir şekilde hareket etme olanağını bize sağlamış durumda. Lütfen işinize, gücünüze bakın. Her türlü imkandan faydalanın.

Rahat, emin, geleceğe umutla bakan, istikrarlı ve büyüyen bir Türkiye'nin ferdi olduğunuzu unutmayın. Yakın pazarların üretim merkezi olduğumuzu unutmayın. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Türkiye bayrağı ve pasaportuna sahip olduğunuzu asla unutmayın.

Kur artık tartışılır olmaktan çıktı. Döviz kuru dengeye kavuştu. Kur korumalı TL mevduata katılım dün itibarıyla 91,5 milyar liraya geldi

Ayrıntılar geliyor...