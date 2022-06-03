Bakan Nebati Katarlı mevkidaşı ile bir araya geldi

YENİ AKİT ANKARA

hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katarlı mevkidaşı Ali Bin Ahmed Al-Kuwari ile bir araya gelerek ekonomik işbirliği konusunda görüşme yaptı.

Bakan Nebati görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Katar Maliye Bakanı Sn. Ali Bin Ahmed Al-Kuwari ile bir araya gelerek ülkelerimiz arasındaki yakın temasın ve tesis edilen istişare mekanizmalarının sürdürülmesi, ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizin güçlendirilmesi hususlarında kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Akabinde, küresel ekonomide yaşanan sorunlar, jeopolitik gerginliklerin neden olduğu yüksek emtia fiyatları gibi başlıkları değerlendirerek ortak gündemimizde yer alan konuları detaylı bir şekilde ele aldık.”