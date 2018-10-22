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Bakan Murat Kurum: Askeri arazileri rant olarak görmedik

İstanbul’da yapımı devam eden millet bahçelerini incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 47. Motorlu Piyade Alay Komutanlığı’nın yer aldığı kışlada yapılan millet bahçesi üzerinden, “15 Temmuz Millet Bahçesi, askeri alandan bize geçen bir arazi ve hiçbir zaman da askeri arazileri biz rant olarak görmedik” dedi.

22 Ekim 2018 Pazartesi 09:38
Bakan Murat Kurum: Askeri arazileri rant olarak görmedik

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da yapımı süren Esenler ve Başakşehir’deki millet bahçelerinde incelemelerde bulundu. Esenler’de 47. Motorlu Piyade Alay Komutanlığı’nın yer aldığı 183 dönümlük kışlada yapılan 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde incelemelerde bulunan Bakan Kurum, “15 Temmuz Millet Bahçesi, askeri alandan bize geçen bir arazi ve hiçbir zaman da askeri arazileri biz rant olarak görmedik” dedi.

Açılışlar yıl sonunda

İstanbul’da devam eden çalışmalarla kişi başına düşen yeşil alanın yüzde 10 artacağını dile getiren Kurum, “Esenler, Başakşehir, Üsküdar, Atatürk Havalimanı’nın bulunduğu alan, Pendik ve yine Başakşehir’de iki bölge, Hoşdere bunların hepsini en kısa zamanda İstanbul’umuza kazandırıyor olacağız” diye konuştu.

Bakan Kurum, çalışmaları devam eden tesislerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde yıl sonunda açılacağını ifade etti.

Fidan dikti, bisiklete bindi

Kurum ayrıca Kayaşehir Millet Parkı ve Başakşehir Millet Bahçesi kuzey yakası alanında yürüyerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Murat Kurum, parkta fidan dikerek bisiklete bindi.

Kuzey Yakası Projesi adı verilen 280 dönüm yeşil alana sahip Başakşehir Millet Bahçesi’nde, üzerinde 5 bin 300 ağaç ve 46 tür bitkiden oluşan koku bahçesi, biyolojik gölet, çocuk parkları, oturma alanları, bisiklet parkuru ve yürüme alanları bulunuyor.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 09:38
  1. İstanbul
  2. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  3. millet bahçeleri
  4. 47. Motorlu Piyade Alay Komutanlığı
  5. 15 Temmuz Millet Bahçesi
  6. Bakan Kurum
  7. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  8. Kayaşehir Millet Parkı
  9. Başakşehir Millet Bahçesi
  10. Murat Kurum
  11. Kuzey Yakası Projesi

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