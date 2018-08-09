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Bakan Mehmet Kasapoğlu'ndan mesaj

2018-2019 sezonu öncesi Bakan Mehmet Kasapoğlu, bir mesaj yayımladı. Kasapoğlu, tüm takımlara ve futbolculara başarılar diledi.

09 Ağustos 2018 Perşembe 22:01
Bakan Mehmet Kasapoğlu'ndan mesaj

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Süper Lig ve 1'inci Lig 2018-2019 sezonu öncesi bir mesaj yayımladı.

Yeni sezonun sporseverlere hayırlı olmasını dileyen Kasapoğlu, "Hafta sonu başlayacak 2018-2019 Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu ile 1'inci Lig'in tüm spor camiamıza ve sporseverlere hayırlı olmasını dilerim. Spor, insanları ortak sevinç ve heyecan etrafında buluşturan bir olgudur. Sporun birleştirici ve iyileştirici gücü, insanlar arasında olduğu gibi toplumlar arasında kalıcı sağlam köprüler kurar" ifadelerine yer verdi.

"YENİ SEZONDA SPORDA ŞİDDET VE KÜFÜRÜ BİTİRMEK EN BÜYÜK HEDEFİMİZDİR"

Lefter Küçükandonyadis'in adına yakışır bir sezon olmasını dileyen Bakan Kasapoğlu, "2018-2019 sezonunun, Spor Toto Süper Lig'e adını veren, Türk futbolunun efsanelerinden Lefter Küçükandonyadis'in adına yakışır bir şekilde sevgi, saygı ve dostluk içinde geçeceğine yürekten inanıyorum. Bu sezon ayrıca, Türk futbolunun geleceği için tarihi bir adım atıyoruz. Süper Lig'de uygulanmaya başlayacak Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi ile hakemlerimizin işini kolaylaştırmanın ötesinde, kavgaya varan tartışmalı pozisyonları da minimuma indireceğimizi düşünüyorum. Bu vesileyle bir kez daha ifade etmek isterim ki; VAR sistemi bir karar mekanizması değil, karar verme sürecinde hakemlerimizi destekleyen bir yardımcı unsurdur. Unutulmamalıdır ki nihai karar her zaman hakem tarafından verilir. ve yine unutulmamalıdır ki; aslolan insandır, teknoloji yardımcıdır. Yeni sezonda sporda şiddet ve küfürü bitirmek en büyük hedefimizdir. Kulüp yönetimlerinden taraftarına, sporcusundan teknik heyetine, yani futbolun bütün paydaşlarına büyük görevler düşmektedir. Bu, Avrupa'nın önemli ligleri arasında yer alan Spor Toto Süper Lig'in marka değerini daha da yükseltecektir. Dolayısıyla, sevgi, saygı, dostluk ve fair play çerçevesinde, mücadeleci ve heyecanlı bir sezon geçirmemiz en büyük dileğimizdir" açıklamasını yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı son olarak tüm takımlara, futbolculara ve izleyicilere başarılar ve mutluluklar dileyerek yazısını sonlandırdı.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 22:01
  1. Lefter Küçükandonyadis
  2. Mehmet Kasapoğlu
  3. Gençlik ve Spor Bakanlığı

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