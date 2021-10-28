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Aktüel Bakan Mahmut Özer'den Cumhuriyet Bayramı mesajı
Aktüel

Bakan Mahmut Özer'den Cumhuriyet Bayramı mesajı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 20:55:00 -
Bakan Mahmut Özer'den Cumhuriyet Bayramı mesajı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, ecdadın en kıymetli emaneti Cumhuriyet'in, 98. yılını kutladıklarını belirtti.

Cumhuriyet'in, tüm imkansızlıklara, zorluklara ve umutsuzluğa karşı milletin yeniden ayağa kalkması, bir milletin özünde var olan birlik ve beraberlik iradesinin gerektiğinde tek söze ihtiyaç duyulmadan ortak bir bilinçte vücut bulması olduğunu vurgulayan Özer, Cumhuriyet'in, demokrasinin ve bağımsızlığın bu güzel vatanda insanca, özgürce ve onurlu yaşamanın güvencesi olduğunu aktardı.

Cumhuriyet'in çocukların gözlerindeki umut, yarınlara duyulan güven ve fikri, irfanı, vicdanı hür yaşamanın değişmez gereği olduğunu dile getiren Özer, şunları kaydetti:

"Bizler, bugün bu faziletleri gelecek nesillere anlatmanın ve aktarmanın büyük sorumluluğunu taşıyoruz. Bize Cumhuriyet'i armağan etmek için hayatlarını ortaya koyan, başta Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahramanlarımızın, aziz şehitlerimizin hatıralarını rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. Bu duygularla öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, velilerimizin ve tüm milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum."

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