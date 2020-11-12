Bakan Kurum'dan Soyer'e geçmiş olsun ziyareti

Depremden sonra 14 gündür sahada olduklarını hatırlatan Kurum, AFAD, UMKE ve diğer tüm bakanlıklara ait birimler, İzmir Büyükşehir Belediyesi, diğer illerden gelen belediyelerle uyum ve ahenk içinde çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışmaları anbean takip ettiğini, İzmir için gereken tüm desteklerin verilmesi noktasında tüm bakanlıklara talimatları olduğunu aktaran Kurum, ziyarette şöyle konuştu: "Başta Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte İzmir'imiz için büyük bir kentsel dönüşüm çalışmasını da başlatmak suretiyle, vatandaşımızın bu noktadaki ihtiyacını giderecek çalışmaların yapılması talimatını da verdik. Bakanlığımız nerede vatandaşımızın ihtiyacı varsa o alanları kentsel dönüşüm alanı ilan ederek, bu süreçte vatandaşımıza taşınma ve kira yardımı, yapım desteği, maddi ve teknik her türlü desteği vermek suretiyle İzmir'imizin yanında olmaya devam edecek. İzmir Büyükşehir Belediyemize de tekrar teşekkür ediyoruz."



HASAR TESPİTİ TAMAMLANDI



Kurum, deprem sonrası İzmir'in yaralarını sarmaya koşan herkese teşekkür ederek, "Dün itibarıyla bize gelen, bildirilen tüm hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Bayraklı ve Bornova ilçelerimizin tamamında ihbar gelsin gelmesin bütün binalara bakılmış, diğer alanlarda da kaymakamlarımız ve muhtarlarla görüşmek suretiyle gelen tüm hasarlar mahalle mahalle tespitler yapılmıştır. Bugüne kadar 109 bin 921 binada 586 bin bağımsız bölümde hasar tespit çalışması tamamlanmıştır. Bu çerçevede ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık bina sayımız 506'ya, 4 bin 239 bağımsız bölüme ulaşmıştır. 5 bin 119 binamız az hasarlı, 511 binamız da orta hasarlıdır" bilgisini verdi.