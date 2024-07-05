  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

17-25 Aralık kumpasında rol almıştı! FETÖ'nün avukatı Ömer Turanlı öldü

Molotof koyteyli kullanmışlar! Kayserili STK’lardan yaşananlara tepki

Ajanslar son dakika kodu ile geçiyor! Kırgızistan'da darbe girişimi

Ali Koç görevi bırakıyor! Tek cümlede istifasını açıkladı: Sonunda pes etti…

Gurbetçiye Ekrem İmamoğlu zulmü

At yalanı varsa inananı! Cumhuriyet ve Karar’dan kadın cinayeti tutarsızlığı

Yeni görüntüler ortaya çıktı İşte Sinan Ateş'in öldürülme anı

Sinan Ateş’in mesajları ‘Şerefli bir akademisyendi’ tanımına uymuyor! Akademisyen değil mafya babası gibi

Dünya devi üstü kapalı 'alın' dedi! Masalarındaki sözleşmeyi erteleyen ülkeye Hürjet'i önerdiler

Fenerbahçe'nin hayalleri yıkıldı! 20 milyon euroyu reddetti: Türkiye'yi istemiyorum
Gündem Bakan Kurum'dan Malatya'ya tam kadro çıkarma
Gündem

Bakan Kurum'dan Malatya'ya tam kadro çıkarma

Yeniakit Publisher
2024-07-05 16:15:00 -
Bakan Kurum'dan Malatya'ya tam kadro çıkarma

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bakanlık görevi devralmasının ardından ilk ziyaretini deprem bölgesi Malatya'ya gerçekleştirdi. Bakanlık üst düzey yetkililerinin de tam kadro hazır bulunduğu Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda yapılan toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bakanlık koltuğuna oturduktan sonra ilk ziyaretini 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinde ağır yara alan Malatya'ya gerçekleştirdi. Dün akşam kente gelen Bakan Kurum ve ekibi, kent yöneticileri ile bir toplantı gerçekleştirdikten sonra bugün de sabah saatlerde il koordinasyon kurulu toplantısına katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda yapılan toplantıya Vali Ersin Yazıcı'nın yanı sıra Malatya milletvekilleri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Bakanlık üst düzey yetkililerinin de tam kadro hazır bulunduğu toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirilirken, Bakan Kurum gün boyu Malatya'da alanda birçok inceleme yapacak. Kent merkezinde rezerv alanlarında devam eden inşaat çalışmalarını yerinde inceleyecek olan Bakan Kurum, depremin en çok zarar verdiği ilçeler olan Akçadağ ve Doğanşehir ilçelerine de giderek burada devam eden çalışmaları takip edecek.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23