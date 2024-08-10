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Gündem Bakan Kurum'dan Ekrem İmamoğlu'na okkalı cevap
Gündem

Bakan Kurum'dan Ekrem İmamoğlu'na okkalı cevap

Yeniakit Publisher
2024-08-10 19:40:00 - 2024-08-10 19:46:11
Bakan Kurum'dan Ekrem İmamoğlu'na okkalı cevap

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kendisini 'partizanlıkla' itham eden İBB Başkanın Ekrem İmamoğlu'na yanıt verdi. Bakan Kurum açıklamasında, “Bize partizanlıkla suçlayacak en son kişi Ekrem İmamoğlu'dur. İBB'ye işçi alımı noktasında ittifaklarının parti örgütlerinin referansıyla süreci yürüttüklerini belediye bünyesinde yapılan projelerde yatırımlarda kendi yandaşlarına kendi ittifak ortaklarına bu ihaleleri nasıl verdiğini tüm Türkiye tüm İstanbul bilmektedir' dedi.

İmamoğlu'nun partizanlık iddialarına cevap veren Bakan Kurum yaptığı açıklamada, "Bize partizanlıkla suçlayacak en son kişi Ekrem İmamoğlu'dur. İBB'ye işçi alımı noktasında ittifaklarının parti örgütlerinin referansıyla süreci yürüttüklerini belediye bünyesinde yapılan projelerde yatırımlarda kendi yandaşlarına kendi ittifak ortaklarına bu ihaleleri nasıl verdiğini tüm Türkiye tüm İstanbul bilmektedir. Önce samimi olacaksınız. O yüzden dönüp aynaya baksınlar. Partizanlık nasıl yapılıyormuş aynada aslında onu net bir şekilde görecekler. Dolayısıyla bizi partizanlıkla suçlayacak en son kişi sayın Ekrem İmamoğlu'dur" dedi.

"ÖNCE SAMİMİ OLACAKSINIZ"

İmamoğlu'nun kendisini aradığını ifade eden Kurum ayrıca, "Kendileri bugün beni aradılar görüşme talep ettiler. Bende memnuniyetle bunu karşılayacağımı ifade ettim. Telefonla bugün ulaşan daha önce aradığında sorunlarını problemlerini ileten kendisi değilmiş gibi hareket ediyor. Önce samimi olacaksınız, önce millete doğruları söyleyeceksiniz. Bizim işimiz çok ve bizi bu alana çekemeyecekler. Kendilerini işlerine odaklanmalarını işlerini, taahhütlerini ve seçim meydanlarında verdiği sözleri tutmalarına yönelik adımları atmalarını kendilerine tavsiye ediyorum" açıklamasında bulundu.

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