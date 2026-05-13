  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Barış gecikecek! 5 şart sunup ABD'ye resti çektiler Eurovision'da İsrail sahneye çıkınca olanlar oldu! Neye uğradığını şaşırdı Sarı kafa Trump iyice azıttı! İran konusunda "vatana ihanet" suçlaması Süper Lig'de sevk fırtınası: TFF, aralarında devlerin de bulunduğu 10 kulübü PFDK'ya gönderdi! Trump'tan dünyayı sarsan çıkış: "Ya anlaşma ya yok oluş!" Beyaz Saray'dan ayrılırken küresel krizlere dair peş peşe rest çeken ABD Başkanı, İran'ı açıkça tehdit ederken NATO'yu defterden sildi! BAE'den flaş karar! Terör listesine alındılar Hürmüz Boğazı için kritik hamle! İngiltere savaş uçağı ve dron savar sistem gönderiyor AB savunmada hayal kırıklığı yasıyor CHP zihniyeti Sancaktepe'de tarihe savaş açtı! İşgal kuvvetleri gibi ayyıldızlı anıtı yıkan belediyeye Meclis'te sert tepki geldi! Bakan Fidan korkutan senaryoyu açıkladı
Gündem Bakan Kurum, Pekin’de Çinli mevkidaşıyla görüştü
Gündem

Bakan Kurum, Pekin’de Çinli mevkidaşıyla görüştü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bakan Kurum, Pekin’de Çinli mevkidaşıyla görüştü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Pekin’de Çin Konut ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanı Ni Hong ile bir araya geldi. Görüşmede şehircilik, konut politikaları ve COP31 süreci ele alındı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çin'in başkenti Pekin'de Konut ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanı Ni Hong ile bir araya geldi.

Bakan Kurum, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Çin Halk Cumhuriyeti'nde Konut ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanı Ni ile görüştüklerini belirtti.

Görüşmede, Türkiye'nin ev sahipliğini yapacağı COP31 başta olmak üzere şehircilik, konut politikaları, kentsel dönüşüm ve akıllı şehirler alanlarındaki çalışmaların ele alındığını kaydeden Kurum, asrın inşa sürecinde edindikleri tecrübeleri, ülkenin afetlere dayanıklı ve insan odaklı şehircilik vizyonunu paylaştıklarını vurguladı.

Kurum, "Bu kapsamda konut ve şehirleşme alanında dünyanın en önde gelen iki ülkesi olarak ortak çalışma grubu kurma ve mutabakat zaptı imzalanması kararı aldık. Adımlarımızın şehircilik ve konut alanındaki iş birliğimizi daha da güçlendireceğine inanıyorum. Sayın Bakan'a nazik misafirperverliği için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbul özel konut müjdesi! Bakan Kurum tarih verdi
İstanbul özel konut müjdesi! Bakan Kurum tarih verdi

Gündem

İstanbul özel konut müjdesi! Bakan Kurum tarih verdi

Bakan Kurum’un COP31 temasları sürüyor: Kurum, Paris’te Uluslararası Enerji Ajansı’nın toplantısına katılacak
Bakan Kurum’un COP31 temasları sürüyor: Kurum, Paris’te Uluslararası Enerji Ajansı’nın toplantısına katılacak

Gündem

Bakan Kurum’un COP31 temasları sürüyor: Kurum, Paris’te Uluslararası Enerji Ajansı’nın toplantısına katılacak

Bakan Kurum: Yenilenebilir enerji üretimimizi 3 katına çıkardık
Bakan Kurum: Yenilenebilir enerji üretimimizi 3 katına çıkardık

Gündem

Bakan Kurum: Yenilenebilir enerji üretimimizi 3 katına çıkardık

Bakan Kurum'dan iddialara sert yanıt: "Yolsuzlukların üzerini örtemeyeceksiniz"
Bakan Kurum'dan iddialara sert yanıt: "Yolsuzlukların üzerini örtemeyeceksiniz"

Gündem

Bakan Kurum'dan iddialara sert yanıt: "Yolsuzlukların üzerini örtemeyeceksiniz"

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23