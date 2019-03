Bakan Kurum: "Kahramankazan’ı en iyi yere taşıyacağız"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kahramankazan’ın her zaman devletin, milletin yanında olduğunu belirterek, “Kahramankazan’ın 31 Mart’ta da biz tercihini istikrar ve güvenden yana kullanacağından eminiz. Hep birlikte Kahramankazan’ın geleceğini inşa edeceğiz” dedi.

AK Parti’nin ve Cumhur İttifakı’nın Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz’a destek isteyen Kurum, “Kahramankazan’ı eğitimiyle, üretimiyle, sağlığıyla, enerjisiyle, termal turizmiyle, ulaşımıyla en iyi yere taşıyacağız. Başkanımız Serhat Oğuz Bey’in her türlü projesinin arkasındayız. Her türlü projesine, hemşehrilerimizin ihtiyacı olan her şeye bakanlık olarak destek vereceğiz” dedi.

Bakan Kurum, Kahramankazan’da sivil toplum kuruluşları temsilcileri, iş insanları, muhtarlar, şehit yakınları ve gaziler, Cumhur İttifakı’nın belediye meclis üyesi adayları, aday adayları, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlarla kahvaltı programında bir araya geldi. Programa MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, AK Parti’nin ve Cumhur İttifakı’nın Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz, AK Parti ve MHP İlçe teşkilatı üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

“Oğuz’la hizmete devam edecek”

Bakan Kurum burada yaptığı konuşmada, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk’ün 15 yıllık başkanlığı süresince ilçeye birçok hizmet ve proje kazandırdığını söyledi. Kahramankazan’a yönelik bu hizmet ve yatırımların AK Parti’nin ve Cumhur İttifakı’nın adayı Serhat Oğuz’la 31 Mart’tan sonra devam edeceğini vurgulayan Kurum, “İnşallah 31 Mart’ta, Serhat Oğuz başkanımız, Lokman Ertürk başkanımızdan alacağı hizmet bayrağını daha ileriye taşıyacak” dedi.

“Sanayi ve turizm merkezi olacak”

Kurum, Kahramankazan’la ilgili 1/100.000’lik imar planlarının tamamlandığını anlatarak, Kahramankazan’ın en hızlı gelişen ilçelerden olduğunu söyledi. Önümüzdeki süreçte Kahramankazan’ın sanayinin ve ileri teknolojinin merkezi olacağını ifade eden Kurum, “Kahramankazan sanayinin, turizmin ve termal turizmin merkezi olacak. Kahramankazan Afyon’un dışında bir termal turizm merkezi haline gelecek” dedi.

Kahramankazan’a müjdeler verdi

Kahramankazan’da yapılacak projelere ilişkin bilgi veren Kurum, Kahramankazan’da 15 Temmuz hain darbe girişiminin engellenmesinde 9 şehit, 92 gazi verildiğini anımsatarak, Kahramankazan’da 15 Temmuz destanını unutturmamak için o gece yaşananların anlatılacağı bir müze inşa edileceğini söyledi. Kurum, bakanlık olarak, yapılacak müze için gerekli alanı Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsis ettiklerini, ayrıca 15 Temmuz Milli Direniş Parkı’nı da ilçeye kazandıracaklarını anlattı. Ankara’da 5 Millet Bahçesi projesini hayata geçireceklerini söyleyen Kurum, ayrıca Kahramankazan’a da bir millet bahçesi yapılacağını söyledi. Kurum bu millet bahçesinin TOKİ eliyle yapılacağını söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak da kentsel dönüşümde kararlı olduklarını vurgulayan Kurum, “Kahramankazan’da riskli yapılarımızı tespit ettik. Satıkadın ve Kayı mahallelerinde kentsel dönüşüm çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Hemşehrilerimize, Kahramankazan’a her türlü desteği vermeye hazırız. TOKİ Kahramankazan’daki kentsel dönüşüme girecek. İnşallah Kahramankazan’ımız da bu kentsel dönüşüm projesini TOKİ eliyle yürüteceğiz. TOKİ Başkanı’na gerekli talimatları verdim" diye konuştu.

“Oğuz’un tüm projelerinin arkasındayız”

Kahramankazan’ın her zaman devletin, milletin yanında olduğunu vurgulayan Kurum, “Kahramankazan’ın 31 Mart’ta da biz tercihini istikrar ve güvenden yana kullanacağından eminiz. Kahramankazan kendine yakışanı yapacaktır. İnşallah hep birlikte Kahramankazan’ın geleceğini inşa edeceğiz. Kahramankazan’ı eğitimiyle, üretimiyle, sağlığıyla, enerjisiyle, termal turizmiyle, ulaşımıyla en iyi yere taşıyacağız. Bu projelerle ilgili başkanımız Serhat Oğuz Bey’in her türlü projesinin arkasındayız. Her türlü projesine, hemşehrilerimizin ihtiyacı olan her şeye bakanlık olarak destek vereceğiz. Bu vesileyle Kahramankazan Belediye Başkan Adayımız Serhat Oğuz kardeşime ve Büyükşehir de de Mehmet Özhaseki’ye desteklerinizi bekliyoruz” diye konuştu.

“Ülkücüler net görüyor”

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım da, Cumhur İttifakı’nın Kahramankazan’daki adayının Serhat Oğuz, Büyükşehir’deki adayının ise Mehmet Özhaseki olduğunu vurgulayarak, “MHP olarak, ülkücüler olarak bunu gayet net görüyoruz, flu görmüyoruz. Serhat Oğuz’a ve Mehmet Özhaseki’ye desteklerinizi bekliyoruz” dedi.

“Düğünde halay başı, cenazede gözyaşı”

Başkan Ertürk de, 15 yıllık belediye başkanlığı döneminde Kazan Köyü olarak anılan ilçelerini marka bir kent haline getirdiklerinden bahsederek, üretilen hizmetler ve projeleri anlattı. Ertürk, yaklaşık 53 bin nüfusa sahip olan Kahramankazan’da hayata geçirdikleri projelerle, nüfusu milyona yaklaşan il ve ilçelerle yarıştıklarını söyledi. Ertürk, 81 ilden göç eden vatandaşların barış ve huzur içerisinde yaşadığı Kahramankazan’da, 15 yıllık başkanlığı süresince düğünde halay başı, cenazede gözyaşı olduklarını, vatandaşlarla tüm sevinçli ve üzüntülü anlarında birlikte olduklarını vurguladı. Vatandaşın ne mutlu gününde, ne de acı gününde ortada olmayanların, seçimden seçime ortaya çıktıklarını dile getiren Ertürk, “5 yıldır sırra kadem basanların, liderlerinin dahi adını söylemeyenler 5 yıldır neredeydiniz. Halkımızın sevincinde üzüntüsünde neredeydiniz. Bu millet Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a gönülden bağlı, sonuna kadar arkasında. İnşallah 31 Mart’ta yeni bir başkanla yine bir destan yazacağız. Serhat Oğuz başkanımızla sandıkları patlatacağız. 31 Mart’ta Serhat Oğuz kardeşimizle dördüncü kez destan yazacağız. Bu destanı Kahramankazan’dan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye göndereceğiz” diye konuştu.

"Hizmetler kesintisiz sürecek"

Başkan adayı Oğuz da, hem AK Parti’nin hem de MHP’nin Kahramankazan’daki belediye başkan adayı olduğunu belirterek, “Ben AK Parti’nin ve MHP’nin adayıyım. Cumhur İttifakı’nın adayıyım. Omuz omuza yürek yüreğe 31 Mart’ta yine bir destan yazacağız. Bu destanı da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye hediye edeceğiz. Ankara’da Cumhur İttifakı’nın en çok oyu alacağı ilçe olacağız” dedi. Kahramankazan’ın bugüne kadar milyonlarca liralık yatırımla buluştuğunu anlatan Oğuz, “Bu yatırımlar inşallah 31 Mart akşamı, Lokman Ertürk başkanımızdan devralacağımız hizmet bayrağı ile devam edecek. Hizmetler noktasında kesintisiz bir süreç yaşayacağız. Kahramankazan’a yeni hizmetler yapmayı taahhüt ediyoruz. Bu hizmet bayrağını daha ileriye, daha yukarıya taşıyacağız” diye konuştu.

Binler hep birlikte yürüdü

Kurum, Yıldırım, Ertürk, Oğuz ve beraberindekiler programın ardından, Cumhur İttifakı’nın genç belediye meclis üyeleri tarafından düzenlenen "Gençlik Yürüyüşü" etkinliğine katıldı. Kurum’un ilçeyi ziyaretini haber alan yaklaşık 5 bin vatandaş, yürüyüşün başladığı belediye binası önünde toplandı. Yürüyüş kapsamında oluşan yaklaşık 5 bin kişilik kortej, ilçenin cadde ve sokaklarında yürüdü. Kurum, Ertürk, Yıldırım ve Oğuz burada vatandaşları selamlayarak karanfil hediye etti. Vatandaşların yoğun sevgi gösterileri arasında yapılan yürüyüş, açılışı yapılan seçim irtibat bürosu önünde sona erdi.

Mitinge dönüştü

Yürüyüşün sonlandığı noktada Bakan Kurum, Başkan Oğuz, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım ve Başkan adayı Oğuz, seçim otobüsünün üzerinden vatandaşları selamladı. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı Gençlik Yürüyüşü, burada adeta bir mitinge dönüştü. Bakan Kurum burada, vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını getirdiğini söyleyerek, Kahramankazan’ın her zaman yanlarında olduklarını mesajını yineledi. Kısa sürede kendiliğinden gelişen ve adeta bir mitinge dönüşen etkinlik burada son buldu.