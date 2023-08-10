  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bakan Koca'dan Malatya depremi açıklaması!
Gündem

Bakan Koca'dan Malatya depremi açıklaması!

Yeniakit Publisher
2023-08-10 21:37:00 - 2023-08-10 21:52:11
Bakan Koca'dan Malatya depremi açıklaması!

Sağlık Bakanı Koca Fahrettin Koca Malatya'daki depreme ilişkin açıklamada bulundu.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.3 şiddetindeki deprem halkta korku ve paniğe yol açtı.

Deprem Adıyaman başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca depreme ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, "Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, depremin hissedildiği alandan ilgili birimlerimize olumsuz bildirim olmamıştır. UMKE Timleri bölgede tarama yapmak üzere görevlendirilmiş durumdadır. Halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." dedi.

Deprem konutları hızla yükseliyor
Deprem konutları hızla yükseliyor

Yaşam

Deprem konutları hızla yükseliyor
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mutlu: TOKİ, İstanbul depremine karşı acilen önlem almalı
Mutlu: TOKİ, İstanbul depremine karşı acilen önlem almalı

Yaşam

Mutlu: TOKİ, İstanbul depremine karşı acilen önlem almalı

Marmara depremi çatlağı! Bazıları gi̇di̇yor Mersi̇n’e bazıları gi̇di̇yor tersi̇ne!
Marmara depremi çatlağı! Bazıları gi̇di̇yor Mersi̇n’e bazıları gi̇di̇yor tersi̇ne!

Gündem

Marmara depremi çatlağı! Bazıları gi̇di̇yor Mersi̇n’e bazıları gi̇di̇yor tersi̇ne!

İstanbul için 'kaçış' planı! Olası depremde iki ilçe hattından çıkış mümkün değil
İstanbul için 'kaçış' planı! Olası depremde iki ilçe hattından çıkış mümkün değil

Gündem

İstanbul için 'kaçış' planı! Olası depremde iki ilçe hattından çıkış mümkün değil

Malatya'da şiddetli deprem!
Malatya'da şiddetli deprem!

Gündem

Malatya'da şiddetli deprem!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23