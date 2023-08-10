Bakan Koca'dan Malatya depremi açıklaması!
Sağlık Bakanı Koca Fahrettin Koca Malatya'daki depreme ilişkin açıklamada bulundu.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.3 şiddetindeki deprem halkta korku ve paniğe yol açtı.
Deprem Adıyaman başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca depreme ilişkin bir paylaşımda bulundu.
Bakan Koca, "Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, depremin hissedildiği alandan ilgili birimlerimize olumsuz bildirim olmamıştır. UMKE Timleri bölgede tarama yapmak üzere görevlendirilmiş durumdadır. Halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." dedi.