  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bakan Koca'dan 4 iyi haber birden
Dünya Bankası'ndan Afganistan kararı
MEBBİS
Biden: Ne kadar erken çıkarsak o kadar iyi
Sağlık Bakan Koca'dan 4 iyi haber birden
Sağlık

Bakan Koca'dan 4 iyi haber birden

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 ilimizin maviye döndüğünü ve 2 ilimizin de risk seviyelerinin düştüğünü söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-08-25 02:02:00 -
Bakan Koca'dan 4 iyi haber birden

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Trabzon'un aşılanmada "mavi" kategorideki iller arasına geçtiğini belirtti. Paylaşımında, Karadeniz sahilinin boydan boya mavi olduğunu belirten Koca, "Daha güzel günler göreceğiz Trabzon, motorları maviliklere süreceğiz. İlk doz aşı oranında yüzde 75’i aşan Trabzon’a saygılar." ifadesini kullandı.

Bursa'nın da mavi kategorideki iller arasında yer aldığını bildiren Koca, "Yeşil Bursa mavi oldu. Yüzde 75'i aşan ilk doz aşı oranıyla hangi şehir olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Fahrettin Koca açıklamalarının devamında son olarak şu açıklamada bulundu:

"4 iyi haber''

Bakan Koca yaptığı açıklamada, ''Bursa ve Trabzon'dan söz ettik. Diğer 2 haberimiz de önemli: Mardin çok yüksek risk seviyesini yüksek risk seviyesine, Adıyaman yüksek risk seviyesini orta risk seviyesine indirdi. Kırmızı tek ilimiz var, Şanlıurfa. İlk doz aşı oranıyla o da hepimizi sevindirecek!"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay