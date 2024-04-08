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Sağlık Bakan Koca'dan 112 Acil uyarısı
Sağlık

Bakan Koca'dan 112 Acil uyarısı

Yeniakit Publisher
2024-04-08 22:13:00 -
Bakan Koca'dan 112 Acil uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vatandaşlara 112 acil hattı hakkında bir uyarıda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyası üzerinden vatandaşlara bir uyarı videosu paylaştı. Bakan Koca paylaşımında; "112 Acilin hayat kurtarma çabasının önü kesilmemeli.

Ramazan Bayramı sebebiyle yapılan seyahatlerde, şu ana dek, maalesef 570’in üzerinde trafik kazası yaşandı. Bütün sürücüleri kurallara uymaya, 112 Acil Sağlık Ekiplerine kolaylık sağlamaya davet ediyoruz.

Bolu’da bir zincirleme trafik kazasının gerçekleştirdiği noktaya, emniyet şeridinin kural dışı kullanılması sebebiyle ekiplerimiz ulaşmakta güçlük çekti. Kaza geçirenler ve ekiplerimiz açısından kritik bu anların pek çok örneği var. Kuralların ihlalinden doğan cezayı ödemek, bir insanın hayatını geri getirmez. Bütün yolculuklar mutlulukla tamamlanmalı." dedi.

İşte Bakan Koca'nın o paylaşımı;

 
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