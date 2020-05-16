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Bakan Koca vatandaşları "lütfen" diyerek uyardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı hakkında Twitter hesabından paylaşımda bulunarak "Lütfen uygulamanın dışına çıkmayalım" uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 17:27:00 -
Bakan Koca vatandaşları "lütfen" diyerek uyardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından ağaç ve güneş temalı fotoğraf paylaşarak, "Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz başarılı mücadelede, evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Riskin yeniden artmasını önlemek için 16-19 Mayıs arası yine evdeyiz. Birlikte alacağımız en güçlü tedbir bu. Lütfen uygulamanın dışına çıkmayalım" ifadelerini kullandı.

 

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