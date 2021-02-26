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Gündem Bakan Koca vaka sayılarını açıkladı! İşte en çok artan ve azalan iller!
Gündem

Bakan Koca vaka sayılarını açıkladı! İşte en çok artan ve azalan iller!

Son bir haftada en çok vaka artışı Ordu'da olurken, vaka sayısı en çok azalan il ise Bayburt oldu.

Yeniakit Publisher
2021-02-26 23:58:00 - 2021-02-27 00:07:47
Bakan Koca vaka sayılarını açıkladı! İşte en çok artan ve azalan iller!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir haftada vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri açıkladı. Buna göre; vakaların en çok azaldığı iller Bayburt, Erzincan, Trabzon, Karabük ve Hatay olarak sıralandı. En çok artış olan iller ise; Ordu, Giresun, Samsun, Tokat ve Bolu oldu.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda son bir haftada, 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri paylaştı.

Buna göre en çok vaka artışı Ordu'da. Ordu'yu sırasıyla; Giresun, Samsun, Tokat ve Bolu takip etti.

Vaka sayısı en çok azalan il ise Bayburt. Bayburt'u Erzincan, Trabzon, Karabük ve Hatay takip etti.

Normalleşme kararları, illerin vaka sayısı ve aşı oranına göre alınacak

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, pazartesi günü illerin vaka sayısına göre 'Yerinde Karar' döneminin ilk kararlarını alacak.

Erdoğan, "İllerimizi düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz'' ifadesini kullanmıştı.

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