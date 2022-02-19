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Gündem Bakan Koca trafik kazalarıyla ilgili bilgi verdi
Gündem

Bakan Koca trafik kazalarıyla ilgili bilgi verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Çankırı ve Konya’da meydana gelen trafik kazaları hakkında sosyal medya hesabından bilgi paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-02-19 15:45:00 -
Bakan Koca trafik kazalarıyla ilgili bilgi verdi

 Yeniakit  Ankara  

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün akşam Çankırı’da bu sabah ta Konya’da meydana gelen trafik kazalarının ağır bilançosunu açıkladı.

Resmi Twitter hesabından paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün akşam Çankırı’da bu sabah ta Konya’da meydana gelen trafik kazalarla ilgili son durumu paylaşarak, iki kazada 7 kişinin hayatını kaybettiği, 6’sı ağır 74 kişinin de yaralandığını aktardı. Bakan Koca kazalarla ilgili paylaşımında, “ÇANKIRI’DA dün akşam, KONYA’DA bu sabah iki ağır trafik kazası yaşandı. Çankırı’da 2 ölü, 3’ü ağır 35 yaralı; Konya’da 5 ölü, 3’ü ağır 39 yaralı var. Yaralılara ilk müdahale yapılmıştır, tedavileri devam etmektedir. Kayıplarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum.” ifadelerini kullandı.

 

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