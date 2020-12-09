Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından açıklamada bulundu: (4)

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerdeki yoğun bakım doluluk oranının İstanbul'da yüzde 68,2, Ankara'da yüzde 73,5, İzmir'de ise yüzde 77,6 olduğunu bildirdi.

Bakan Koca, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'ndeki Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu, soruları yanıtladı.

Kovid-19'a karşı birlikte hareket etmek zorunda olduklarını vurgulayan Koca, "Salgın hastalıkla mücadele, taraflı tarafsız herkesin ön yargısız destek olması, katılması gereken milli bir seferberlik halidir. Bilgi kirliliğinin had safhada olduğu bu ortamda, aslı olmayan iddialara lütfen itibar etmeyelim. Hesaplaşma kaygısı ve güdüsüyle mücadelemize halel getirmeyelim. Bu, ulusal anlamda milletçe hepimizin, küresel anlamda insanlığın mücadelesidir. Mücadele ancak birlikte kazanılır." dedi.

Salgının seyrinin şehirlere göre gösterildiği tablo üzerinden bilgi veren Koca, Hatay başta olmak üzere Mersin, Adana, Antalya, Samsun, Ordu ve İzmir'de vaka sayısının arttığını bildirdi.

Koca, Ankara, İstanbul, Uşak ve diğer birçok ilde ise vaka sayısının düşmeye başladığını açıkladı.

- Yoğun bakım doluluk oranları

Şehir bazında hastanelerdeki doluluk oranlarını tablo üzerinden anlatan Koca, şu bilgileri paylaştı:

"İstanbul'da vaka sayısının azaldığını ama hastane yükünün halen devam ettiğini, artış hızının düştüğünü söyleyebilirim. İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2, serviste doluluk oranı ise yüzde 58,6, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 40,2. Ankara'da yine benzer şekilde vaka sayısı düşmeye başladı ama hastane yükü, sağlık kuruluşlarımızın yükü hala devam ediyor. Burada yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 73,5, servisteki doluluk oranımız ise yüzde 57,7, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 31.

İzmir'de artış hızı devam ediyordu. Son 2 günden bu yana artış hızının düştüğünü ama hastanelerimizdeki yükün önemli oranda artış içinde olduğunu söylemek istiyorum. Burada yoğun bakım doluluk oranı yüzde 77,6'ya kadar çıkmış durumda, servis doluluk oranı yüzde 57,9, solunum cihazı doluluk oranı ise yüzde 56,5."

- Bazı illerin durumu

Koca, Hatay'ın hasta ve vaka sayıları ile hastane yükünün arttığı illerden olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Hatay'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 84,8, servis doluluk oranımız yüzde 64, solunum cihazı doluluk oranı ise yüzde 79,3. Adana yine vakanın son 2 haftadan bu yana önemli oranda arttığı, artış hızının düşmeye başladığı ama hastane yükünün, sağlık kuruluşlarımızdaki yükün hala önemli oranda devam ettiği bir ilimiz. Adana'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 78, servis doluluk oranımız yüzde 62,3, solunum cihazı doluluk oranımız ise yüzde 41,8.

Samsun yine hem vaka sayısının hem hastane yükünün arttığı bir ilimiz. Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 80,8, servis doluluk oranımız yüzde 64,9, solunum cihazı doluluk oranımız ise yüzde 60,7. Antalya hasta sayısının arttığı, hastane yükünün devam ettiği, yoğun bakım doluluk oranının ise yüzde 68,5 oranına çıktığı bir ilimiz. Solunum cihazı doluluk oranı yüzde 51,4, servis doluluk oranımız ise yüzde 46,7."

Mersin'de, son dönemde vaka sayısının arttığını, hastane yükünün de önemli oranda hala devam ettiğini dile getiren Koca, bu ilde yoğun bakım doluluk oranının yüzde 77,5, servis doluluk oranının yüzde 58,1, solunum cihazı doluluk oranının da yüzde 39,4 olduğunu bildirdi.

Koca, Ordu'ya ilişkin de şu bilgileri paylaştı:

"Ordu, vaka sayısının artış gösterdiği, son 2 günden bu yana artış hızının azaldığı ama yoğun bakım kapasitelerini arttırmamıza rağmen yoğun bakım doluluk oranı şu an yüzde 78,4, servis doluluk oranımız yüzde 49,6, solunum cihazı doluluk oranımız da yüzde 50,5."

Bakan Koca, bu şehirlerde birçok ilde olduğu gibi yoğun bakım yatak kapasitelerini önemli oranda artırdıklarını, bazı illerde de ara yoğun bakım sayılarını yükselttiklerini bildirdi.

- "Ağır hasta sayımızın artış hızı düştü"

Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıklayan Koca, bugünkü test sayısının 204 bin 411'e ulaştığını ifade ederek, vaka sayısının 31 bin 712, hasta sayısının 6 bin 213, hayatını kaybedenlerin sayısının 217 olduğunu bildirdi.

Koca, bugün iyileşen hasta sayısının 5 bin 846 olduğunu belirterek, toplam verilere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Toplam test sayımız 20 milyon 294 bin 377 oldu. Toplam hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı ise 15 bin 531'e ulaşmış durumda. Ağır hasta sayımızın artış hızı düştü, ağır hasta sayımız 5 bin 901 oldu. Genelde 100-150 gibi her gün ilave olurdu. Bu artış hızı bugün azalmış durumda. Filiasyon, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filiasyon oranı yüzde 100'e yakın devam ediyor. Özellikle filiasyon ekip sayılarımızı bu dönemde önemli oranda artırmış olduk. Şu an 16 bine çıkmış durumda."

Koca, böylece temaslıların tespit süresinin giderek azaldığına işaret ederek, "Hastayı erken dönemde izole etmemiz bu anlamda önemli. Test çalışma süresini de numuneden alımdan, kabul ve onay dahil olmak üzere 9 saate kadar indirmiş durumdayız. Test kapasitemizi de ciddi oranda arttırdığımız halde süreyi de kısaltmış olduk. Yarından itibaren geçmişe dönük, 29 Temmuz'dan itibaren bugüne kadar olan vaka sayılarını da tabloda toplu bir şekilde vereceğiz. Onu da görmüş olacağız." diye konuştu.

- "Bize nisan ayından sonra teslim edilebilecek aşıya bizim ihtiyacımız yok"

Avrupa Birliği ülkeleri ile ABD'nin Sinovac aşısını tercih etmemesine ve bazı ülkelerin nüfuslarının yaklaşık 1,5 katı kadar, Türkiye'nin ise 50 milyon doz aşı siparişinde bulunmasına ilişkin görüşleri sorulan Koca, kitlesel bağışıklama için vatandaşlara erken dönemde yoğun aşı yapmanın önemli olduğunu düşündüklerini vurguladı.

Koca, erken dönemde yoğun aşılama yapılırsa başarıya daha kolay ulaşılabileceğine inandıklarını söyleyerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Aralık, ocak ve şubat ayları yani erken 2 veya 3 aylık zaman diliminde yoğun aşıya erişimi daha çok önemsiyoruz. Birçok aşıyı geliştiren ülke ve firmalarla irtibatta olmaya devam ettik ama erken dönemde aşının teslim edilebilirliği konusunda çok rahat olmadığını gördük. Özellikle birçok ülkenin binlerce, yüz binlerce açıklamış olduğu, sipariş ettiğini söylediği aşıların teslim sürelerine bakmak lazım. Erken dönemde, ilk üç aylık zaman diliminde bu teslimatların yüksek olmadığını görürsünüz. Bize nisan ayından sonra teslim edilebilecek aşıya bizim ihtiyacımız yok. Çünkü, bir veya birkaç aşımızın, nisan ayı ve sonrası dönemde devreye girebileceğini ümit ediyoruz. O nedenle biz aşıya erken ulaşmayı istedik."

- "İnaktif aşıyı öncelikle temin etme çabasında olduk"

Aşının, özellikle güvenilir ve etkin olmasını hedeflediklerini belirten Koca, şunları kaydetti:

"Güvenilirlik anlamında da bugüne kadar geçmişte, tarihte ve birçok çocukluk çağı hastalık grubunda da kullanılan aşılarımızın geleneksel inaktif aşı yöntemi olduğunu biliyoruz. Sinovac aşısı, bu anlamda bugüne kadar çocukluk çağı aşılarımızı da üreten, geliştiren, 6 farklı aşıyı bugüne kadar üreten, 10 yıldan fazla zamandır bu aşı geliştirme ile ilgilenen, inaktif aşı üretmede de başarısını ortaya koymuş olan bir firma."

Şu an aşı geliştirdiğini söyleyen birçok firmanın aşı hakkında geçmişlerinin olmadığına dikkati çeken Koca, "Özellikle inaktif aşıyı daha güvenilir bulduğumuz için, inaktif aşıyı öncelikle temin etme çabasında olduk. Sinovac en erken faz-3 safhasına geçen aşıydı. Diğer aşılar son aylarda hızla bu safhayı bir şekilde geçtiler. Dolayısıyla yaygın yapıldığını ve yöntem olarak güvenilir olduğunu, sonuçlarını da aslında bilebilir olduğumuz bir aşıydı ve istediğimiz kadar aşıyı alamadık biz." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)