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Aktüel Bakan Koca günlük vaka sayılarının gerilediği 4 ilin yetkilileriyle çevrim içi görüştü:
Aktüel

Bakan Koca günlük vaka sayılarının gerilediği 4 ilin yetkilileriyle çevrim içi görüştü:

"Gaziantep'te günlük vaka sayısı yüzde 35, Şanlıurfa'da yüzde 30, Tekirdağ'da yüzde 20, Denizli'de yüzde 25 düştü. Filyasyon ekiplerimiz sahada yoğun takip yapıyor"

Yeniakit Publisher
2020-12-11 00:34:18 -
Bakan Koca günlük vaka sayılarının gerilediği 4 ilin yetkilileriyle çevrim içi görüştü:

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'te günlük vaka sayısının yüzde 35, Şanlıurfa'da yüzde 30, Tekirdağ'da yüzde 20, Denizli'de ise yüzde 25 düştüğünü bildirdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Gaziantep, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Denizli valileri, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla çevrim içi görüşerek, durum değerlendirmesi yaptıklarını belirtti.

"Gaziantep'te günlük vaka sayısı yüzde 35, Şanlıurfa'da yüzde 30, Tekirdağ'da yüzde 20, Denizli'de yüzde 25 düştü." ifadesini kullanan Koca, şunları kaydetti:

"Filyasyon ekiplerimiz sahada yoğun takip yapıyor. Hastane ve yoğun bakımlarda yükümüz henüz devam ediyor. Yerel ilave tedbirleri daha hızlı ve daha kararlı uygulandıkça, daha olumlu sonuç almamamız mümkün değil. Ara vermeden mücadeleye devam edelim; birlikte kazanacağız."

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