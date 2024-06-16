Bakan Koca bayramın ilk gününde acemi kasap bilançosunu açıkladı! Acil servislere akın ettiler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bayramın ilk gününde Ankara’da bin 274, İstanbul’da 840, İzmir’de 416 olmak üzere, ülke genelinde yaklaşık 16 bin kişinin kurban kesimi sırasında yaşadığı yaralanmalar sonucu sağlık kuruluşlarına başvurduğunu bildirdi.

Bakan Koca, "Kesimlerin profesyonel kişilerce yapılmaması bu gibi durumlara yol açıyor. Kurbanlarını henüz kesmeyenlerin buna dikkat etmelerini öneriyoruz. Daha ilk günden yaklaşık 16 bin kişi bayramı gönlünce geçiremeyecek" dedi.

Kaynak: DHA

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