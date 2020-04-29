  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bakan Kasapoğlu'ndan karantinada kalan vatandaşlara kitap sürprizi

2020-04-29 12:40:22 -
Bakan Kasapoğlu'ndan karantinada kalan vatandaşlara kitap sürprizi

KAYSERİ (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gönderdiği kitaplar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kayseri'de yurtta karantinada tutulan vatandaşlara dağıtıldı.

Kasapoğlu'nun gönderdiği kitaplar, Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Melikgazi Yurt Müdürlüğünde karantinadaki vatandaşlara tek tek teslim edildi.

Yurtta kalanlardan Hakan Erkan, kendilerini yalnız bırakmayan ve Türkiye'ye getirebilmek için her türlü özveriyi gösteren başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay olmak üzere ilgili bakanlara teşekkür etti.

Erkan, "Karantinaya alındığımız ilk günden bugüne en ince ayrıntısıyla bizlere her türlü desteği veren devletimize, 5 yıldızlı otel konforu yaşatan Melikgazi Yurdu yönetimi ve çalışanlarına sonsuz teşekkür ve şükranlarımı sunarım. İyi ki Türküm, ülkemle gurur duyuyorum. İyi ki varsınız." diye konuştu.

Yurtta kalan diğer vatandaşlar da Kasapoğlu ve yurt görevlilerine teşekkür ederek, memnuniyetlerini dile getirdi.

Kitapların Kayseri'deki tüm yurtlara dağıtılacağı belirtildi.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı