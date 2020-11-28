Bakan Kasapoğlu, şampiyonlara kupalarını verdi

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu anısına düzenlenen tenis turnuvasının şampiyonlarına kupalarını verdi.

Global Spor Kulübü Kortları'nda oynanan final maçlarını da takip eden Kasapoğlu, turnuvayı kazanan şampiyon sporcuları tebrik etti.

Ödül töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kasapoğlu, İstanbul'u tenis üssü haline getirmek istediklerini belirterek, "Spor dostluk, kardeşlik, dayanışma, sağlık demek. O yüzden sporun bu yönünü daha güçlü kılma, sporu tabana yayma ve spora erişimi kolaylaştırma adına çalışmalarımız var. İstanbul'umuzu bir tenis üssü haline getirme yönünde çabalarımız var. Geçtiğimiz günlerde İstinye'deki tenis tesislerimizi yenileyerek tekrar hizmete açtık. Yeni tenisçiler yetiştirmek, bizi uluslararası alanda başarıyla temsil edecek gençlerimizin elinden tutmak adına çabamız, gayretimiz devam edecek. Sporla, kültürle, sanatla, ilimle yoğrulmuş gençlerimizle inanıyorum ki yarınlar çok daha güçlü, aydınlık olacak." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ilk günlerinde hayatını kaybeden Cemil Taşçıoğlu'nu da anan Kasapoğlu şunları aktardı:

"Cemil hoca bir hoca olarak, bir öncü olarak insanlara en güzel şekilde hizmet etmiş bir isim. Kendisini maalesef Kovid-19 nedeniyle kaybettik ama hem hocaların hocası olarak, arkadaşlarının, sevdiklerinin, ailesinin ifadeleriyle bir sevgi insanı olarak çok önemli bir değerdi. O değeri yaşatma adına tabii ki biz de bu turnuvanın düzenlenmesini çok anlamlı, çok kıymetli buluyoruz. Cemil hocanın hatırasının yaşatılması adına çalışmalarımız olacak. Çünkü onun o özverili, fedakarca olan gayretlerini hem Kovid sürecindeki çalışmalarıyla hem öncesinde bir hekim olarak çalışmalarını çok iyi biliyoruz. Onun gibi insanlığa hizmet yolunda yetişecek gençlere bir ilham kaynağı olma konusunda anlatacağız ve yaşatacağız. Ben kendisini rahmetle, minnetle yad ediyorum. İnşallah bu zorlu süreci tüm insanlık olarak, Türk milleti olarak en kısa zamanda en az kayıpla atlatmayı temenni ediyorum. Başta Cemil hocamız olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza millet olarak şükranlarımı ifade etmek istiyorum."

Yarın Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş maçı için iki takıma da başarılar dileyen Kasapoğlu, "Centilmence, dostça ve rekabetin en güzel seviyede olduğu bir maç diliyorum." dedi.

Bakan Kasapoğlu, turnuvayı takip eden Cemil Taşçıoğlu'nun eşi Didem Taşçıoğluna da çiçek ve plaket verdi.