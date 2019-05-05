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Bakan Kasapoğlu ’Şampiyonlar’ filminin galasına katıldı

Zihinsel engelli gençlerin basketbolla değişen hayatlarını konu eden "Şampiyonlar" filminin galası Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda yapıldı.

05 Mayıs 2019 Pazar 20:56
Bakan Kasapoğlu ’Şampiyonlar’ filminin galasına katıldı

Zihinsel engelli gençlerin basketbolla değişen hayatlarını konu eden "Şampiyonlar" filminin galası Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda yapıldı. Filmin gişe gelirleri İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfının (İZEV) Bağımsız Yaşam Programı’na aktarılacak.



Galaya katılan Bakan Kasapoğlu burada yaptığı konuşmada, İZEV’in ’yaşam bir deniz, biz de sizdeniz’ sloganıyla ortaya koyduğu çalışmanın takdire şayan olduğunu belirterek, vakfa teşekkür etti.


Şampiyonlar filminin farkındalık oluşturduğuna dikkati çeken Kasapoğlu, "Biz de bakanlık olarak bu aşamaları hep birlikte daha yukarılara taşımanın gayretinde olacağız. Bu tür projelerin yanında olacağız. Bugüne kadar tabii ki pek çok projeyi destekledik. Bundan sonra da gerek ailelerimiz gerek siz özel gençlerimiz için yapılacak tüm projeleri daha yukarılara taşıma yönünde birlikte çalışacağız" ifadelerini kullandı.



"Zihinlerdeki duvarları yıkmamız lazım" diyen, Kasapoğlu, şöyle devam etti:


"Bunun için çok çalışmalıyız. Bu manada katedecek çok yolumuz var. Özel gençlerimizle, özel sporcularımızla birlikte çok önemli başarı hikayelerini de gerçekleştirdik. Aramızda önemli başarılar elde etmiş çok sayıda sporcu arkadaşımız da var. Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla onun direktifleriyle değerli çalışma arkadaşlarımla ilgili engelli kardeşlerimiz ve ailelerinin yüzünün gülmesi için gayretler ortaya koymaya, üretmeye devam edeceğiz. Hem bakanlığın gençlik merkezlerine ve spor tesislerine daha kolay erişim hem de ilgili projelerin gerçekleştirilmesi yönünde bir takım destekler ortaya koyacağız. Bu manada toplumumuzdaki bilincin artmasını hep birlikte sağlayacağız."



Bakan Kasapoğlu, 2019 yılını "Gönüllülük Yılı" olarak ilan ettiklerini hatırlatarak, "Ülke olarak gerçekten iyilik yapmayı, yardımda bulunmayı, cömertliği esas almış, bu konuda öncü olan bir ülkeyiz. Bizim bu noktada gençlerimizi hem bu bilinç doğrultusunda yetiştirmek hem de bu çerçevede ihtiyacı olan bireyleri ve kurumları destekleme noktasında bir gönüllüler ordusu inşa ediyoruz. Gençlerimizi ve ailelerimizi bu gönüllüler hareketine katılmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.


Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, konuşmasının ardından katılımcılarla "Şampiyonlar" filmini izledi.

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Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 20:56
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