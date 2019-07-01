Bakan Kasapoğlu milli eskrimcileri kabul etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli eskrimci Deniz Selin Ünlüdağ ve Nisanur Erbil’i makamında kabul etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa şampiyonu olan milli eskrimciler Deniz Selin Ünlüdar ve Nisanur Erbil ile bir araya geldi. Bakanlık merkez binada gerçekleşen kabulde, Eskrim Federasyon Başkanı Murat Atalı ve beraberindeki heyet de yer aldı.

Sporcularla sohbet eden Bakan Kasapoğlu, 15- 23 Temmuz’da Budapeşte’de gerçekleşecek olan 2019 Dünya Eskrim Şampiyonası için başarı temennisinde bulundu. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak sporcuların yanında olduklarını belirten Kasapoğlu, “Sporcularımızın 2020 Tokyo Olimpiyatları hazırlık sürecinde edinecekleri tecrübelerin hem ülkemizin sportif geleceği adına hem de gençlerimizin yarınları adına ışık saçmaya, ümit aşılamaya devam edecektir” şeklinde konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti de dile getiren Bakan Kasapoğlu’na milli sporcular kılıç hediye etti.