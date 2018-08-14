Bakan Kasapoğlu, Fenerbahçe tribünlerinde

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe'nin Benfica ile oynadığı rövanş maçını izlemek için Ülker Stadına geldi.

Spor Bakanı Kasapoğlu, Fenerbahçe'nin Portekiz ekibi Benfica ile yaptığı mücadeleyi Ülker Stadı'nda protokol tribününden takip ediyor.

Bakan Kasapoğlu'na protokol tribününde Türkiye Futbol Federasyonu Başkan VekiliNihat Özdemir eşlik etti.