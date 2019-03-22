Bakan Kasapoğlu açıkladı: 20'şer bin lira destek vereceğiz

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yerel seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Beykoz'da amatör spor kulüpleriyle bir araya geldi.

Çavuşbaşı Kasrı'nda düzenlenen programa Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, İlçe Başkanı Hanefi Dilmaç, MHP İlçe Başkanı Oğuzhan Karaman ve Beykoz'un amatör spor kulüp başkanları, yöneticileri ve üyeleri katıldı.

Programda bir konuşma yapan Bakan Kasapoğlu, Beykoz'un spor için ayrı bir yeri olduğunu belirterek, "Beykoz’un hem İstanbul'umuz için hem spor camiamız için ayrıca bir yeri var. Bu çerçevede Beykoz ile ilgili bugüne kadar bir kısım hizmetleri planladık ama bundan sonraki süreçte çok daha güçlü bir şekilde Beykoz'un gençlerinin ve spor camiasının yanında olacağız." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, "Buraya gelirken eli boş gelmek olmaz diye düşündük. Beykoz'daki spor kulüplerine önümüzdeki hafta 20'şer bin lira destek vereceğiz. Bu müjdeyi sizinle paylaşmak istiyorum." dedi.

"Anadolumuzun en ücra noktalarında köylere kadar tesislerimiz var"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sporla çok ilgili olduğunu söyleyen Bakan Kasapoğlu şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan spor camiasıyla ilgili birisidir. Bu manada son 17 yılda spor yatırımları Türkiye'de devasa boyutlara ulaştı. Pek çok tesisimiz Anadolumuzun en ücra noktalarında köylere kadar tesislerimiz var. Bu tesislerimiz sadece tek bir branşla değil, pek çok branşta tesisimiz var. Dünyanın birçok ülkesinde yok. Bundan sonraki süreçte eksik kalan tesisleri ve yatırımları elbette tamamlayacağız. Bununla birlikte sporu tabana yaymakla ilgili ve sportif anlamdaki başarıyı daha yukarılara çıkartmak manasıyla bu projeyi gerçekleştireceğiz. Bu, tarihi köklü spor camiasına mensup olan Beykoz gibi ilçelerimizi bu çerçevede çok daha ehemmiyetli kılıyor. Biz de bundan sonraki tesis yatırımlarımızda inşallah Beykoz'un yanına olacağız."

Beykoz'un su sporlarında yüksek bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Sadece futbolda değil, Beykoz su sporlarında İstanbul'un en yüksek potansiyeline sahiptir. Önceliklerimiz arasında bisiklet, jimnastik, atletizm ve yüzme var. Yüzme ile ilgili pek çok projeyi gerçekleştirmenin gayreti içerisinde olacağız." ifadelerini kullandı.