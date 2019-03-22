0553 313 94 23

Bakan Kasapoğlu açıkladı: 20'şer bin lira destek vereceğiz

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beykoz'daki spor kulüplerine20'şer bin lira destek vereceklerini açıkladı.

22 Mart 2019 Cuma 22:52
Bakan Kasapoğlu açıkladı: 20'şer bin lira destek vereceğiz

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yerel seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Beykoz'da amatör spor kulüpleriyle bir araya geldi.

Çavuşbaşı Kasrı'nda düzenlenen programa Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, İlçe Başkanı Hanefi Dilmaç, MHP İlçe Başkanı Oğuzhan Karaman ve Beykoz'un amatör spor kulüp başkanları, yöneticileri ve üyeleri katıldı.

Programda bir konuşma yapan Bakan Kasapoğlu, Beykoz'un spor için ayrı bir yeri olduğunu belirterek, "Beykoz’un hem İstanbul'umuz için hem spor camiamız için ayrıca bir yeri var. Bu çerçevede Beykoz ile ilgili bugüne kadar bir kısım hizmetleri planladık ama bundan sonraki süreçte çok daha güçlü bir şekilde Beykoz'un gençlerinin ve spor camiasının yanında olacağız." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, "Buraya gelirken eli boş gelmek olmaz diye düşündük. Beykoz'daki spor kulüplerine önümüzdeki hafta 20'şer bin lira destek vereceğiz. Bu müjdeyi sizinle paylaşmak istiyorum." dedi. 

"Anadolumuzun en ücra noktalarında köylere kadar tesislerimiz var"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sporla çok ilgili olduğunu söyleyen Bakan Kasapoğlu şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan spor camiasıyla ilgili birisidir. Bu manada son 17 yılda spor yatırımları Türkiye'de devasa boyutlara ulaştı. Pek çok tesisimiz Anadolumuzun en ücra noktalarında köylere kadar tesislerimiz var. Bu tesislerimiz sadece tek bir branşla değil, pek çok branşta tesisimiz var. Dünyanın birçok ülkesinde yok. Bundan sonraki süreçte eksik kalan tesisleri ve yatırımları elbette tamamlayacağız. Bununla birlikte sporu tabana yaymakla ilgili ve sportif anlamdaki başarıyı daha yukarılara çıkartmak manasıyla bu projeyi gerçekleştireceğiz. Bu, tarihi köklü spor camiasına mensup olan Beykoz gibi ilçelerimizi bu çerçevede çok daha ehemmiyetli kılıyor. Biz de bundan sonraki tesis yatırımlarımızda inşallah Beykoz'un yanına olacağız."

Beykoz'un su sporlarında yüksek bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Sadece futbolda değil, Beykoz su sporlarında İstanbul'un en yüksek potansiyeline sahiptir. Önceliklerimiz arasında bisiklet, jimnastik, atletizm ve yüzme var. Yüzme ile ilgili pek çok projeyi gerçekleştirmenin gayreti içerisinde olacağız." ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 22:52
  1. Karaman
  2. İstanbul
  3. Aydın
  4. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'den Venezuela Ulusal Kalkınma Bankasına yaptırım kararı
    1. ABD'den Venezuela Ulusal Kalkınma..
    2. Emine Erdoğan ilk kez Atıkmatik'i..
    3. Bakan Albayrak canlı yayında soruları..
    4. "Cumhur İttifakı, PKK'yı yok edelim..
    5. Almanya'da eyalet İçişleri Bakanı..
    6. Anket açıklandı: ABD'de çöküş itirafı!
    7. Nijer'de terör saldırısı! Ölüler var
    8. "Dövizle ilgili yeni bir manipülasyon..
    9. Arnavut taraftarlardan skandal..
    10. UEFA duyurdu: Neymar suçlu, ceza alacak
    11. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    12. GÜNCELLEME 2- İsrail askerleri..
    13. Yunus Emre, hayal perdesinde sahnelendi
    14. Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın:..
    15. İngiltere'deki cami saldırısıyla..
    16. Yeni Zelanda'da yaşananların acısı..
    17. İnternet üzerinden satarken yakalandı!..
    18. Uludağ Ekonomi Zirvesi
    19. Musul’daki feribot kazasıyla ilgili 16..
    20. İstanbul'un kuleleri ve köprüleri..
    21. Tansiyonu düşüren hamle! İmran Han..
    22. "Yapacağımız belediyecilik tüm..
    23. Bakan Kasapoğlu açıkladı: 20'şer bin..
    24. Bakan Turhan: “Türkiye’nin her tarafı..
    25. Kuzenler arasında bıçaklı kavga: 1 ölü
    26. Bakan Kasapoğlu'ndan Beykoz..
    27. Afrikalı çocuklardan Cumhurbaşkanı..
    28. Polis memuruna küfretmişti... Mahkeme..
    29. "31 Mart bir şenlik ve zafer havasına..
    30. Ekrem İmamoğlu, yapılmış tramvayı..
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    İmamoğlu'nun 15 Temmuz'da attığı skandal tweet ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun 15 Temmuz'da attığı skandal tweet ortaya çıktı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Bakan Dönmez duyurdu: Türkiye tarihinde ilk kez bu yöntemle petrol keşfi yapıldı
    Bakan Dönmez duyurdu: Türkiye tarihinde ilk kez bu yöntemle petrol keşfi yapıldı
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'

    Günün Karikatürü

    23 Mart 2019
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'