Bakan Karaismailoğlu, Tekirdağ'da TCDD Kombine Taşımacılık Aktarma İstasyonu'nu ziyaret etti:

TEKİRDAĞ (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Son 18 yıl içinde ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına 910 milyar lira yatırım yaparak çok önemli eserler ortaya koyduk." dedi.

Tekirdağ programı kapsamında TCDD Kombine Taşımacılık Aktarma İstasyonu'nu ziyaret eden Karaismailoğlu, yaptığı konuşmada, son dönemde kombine taşımacılığın, ulaştırma politikalarının öncelikli konuları arasında yer aldığını söyledi.

Bu anlayış içinde gerek AB müktesebatına uyum gerekse Türkiye'deki dengeli, elverişli ve sürdürülebilir taşımacılık altyapısının oluşturulması için büyük gayret sarf edildiğini belirten Karaismailoğlu, "Hiç şüphesiz ki uluslararası ve bölgelerarası entegre bir ulaşım ağının kurulması, kara yolu, demir yolu, deniz yolu ve hava yolu altyapılarının iyileştirilmesi ve birbirine entegrasyonunun sağlanmasıyla mümkün olacaktır. Bu kapsamda son 18 yıl içinde ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına 910 milyar lira yatırım yaparak çok önemli eserler ortaya koyduk. Türkiye'nin dört bir yanında bölge farkı gözetmeksizin yatırım gerçekleştirdik." diye konuştu.

Karaismailoğlu, bütünsel kalkınma hedefleri için çalıştıklarını, Türkiye'nin her noktasını birbiriyle ve dünyayla bağlayarak kalkınmayı yaygın ve bölgeler arasında eşit hale getirdiklerini ifade etti.

Türkiye'nin Avrupa-Asya-Afrika üçgeninde odaklanan ticari ve ekonomik büyümenin kalbinde yer alan konumu sayesinde tarihi fırsatlarla karşı karşıya olduğunun altını çizen Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Bu tarihi dönemecin ve yeni İpek Yolu'nun getireceği avantajlara hazır olmak için stratejik bütünlük içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Asya ve Avrupa arasında köprü görevi gören ülkemizin tüm ulaşım modlarında olduğu gibi yarım asrı aşan bir süre ihmal edilen demir yollarında da yeni bir atılım başlattık. Son 18 yılda demir yollarına 169,2 milyar lira yatırım yaptık. 1213 kilometre YHT hattı inşa ettik ve ülkemizi YHT işletmeciliği ile tanıştırdık. Konvansiyonel hatlarımızı yüzde 6 artırarak 11 bin 590 kilometreye çıkardık. Böylece demir yolu ağımızı yüzde 17 artışla 12 bin 803 kilometreye ulaştırdık. Marmaray ve Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hatlarını inşa ederek ülkemizi adeta bir çekim merkezine dönüştürdük. Bu iki dev proje ile Çin ve Avrupa arasındaki demir yolu yük trafiğinde Orta Koridor'un etkin olarak kullanılması olanağını ortaya çıkardık. "

- "Blok tren uygulamalarıyla demir yollarının yük taşıma kapasitesini daha da arttıracağız"

Karaismailoğlu, Orta Koridor üzerinden, Çin'in Xi'an şehrinden Çekya'nın Prag şehrine hareket eden, Çin ile Avrupa arasındaki ilk blok transit konteyner treninin 6 Kasım 2019'da Ankara'ya ulaştığını söyledi.

Trenin, Bakü-Tiflis-Kars Demir İpek Yolu üzerinden Çin'den Avrupa'ya giden ve Marmaray'ı kullanarak Avrupa'ya ulaşan ilk yük treni olarak tarihe geçtiğini vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Tren, Çin-Türkiye parkurunu 12 günde, 11 bin 483 kilometrelik toplam parkurunu ise 18 günde tamamladı. İlerleyen yıllarda kuzey hat olarak belirtilen Çin-Rusya (Sibirya) üzerinden Avrupa'ya gerçekleşen yıllık 5 bin blok trenin yüzde 30'unun geçişini Türkiye'ye kaydırmayı hedefliyoruz. Blok tren uygulamaları ile demir yollarının yük taşıma kapasitesini daha da arttıracağız. Bu noktada Türkiye ile Bulgaristan arasında kara yolu sınır kapısı olan Kapıkule'de kara yolu araçlarının sınır geçişlerinde yaşadıkları yığılmaların önüne geçebilmek amacıyla 2018 yılından itibaren Türkiye'de Çerkezköy ve Çatalca'dan Bulgaristan arasında tır kasalarının demir yolu ile taşınmasına başladık. Artan ihracat taleplerinde demir yolu payının artırılması ve çıkış noktalarının artırılması amacıyla, Tekirdağ ve Ömerli istasyonlarında yapılan yatırımlarla gerekli düzenlemeleri tamamladık ve demir yolu ile tır kasası taşımalarına açtık. İlk etapta 8 Ekim 2020 tarihinde Ömerli (İstanbul) ile Tekirdağ arası düzenli tren seferlerini başlattık."

Karaismailoğlu, Ömerli ve Tekirdağ istasyonlarında kurulan yükleme ve boşaltma rampaları kullanılarak 13 Kasım'dan itibaren Türkiye ile Bulgaristan arasında tır kasası taşınmaya başlandığını dile getirdi.

Bugüne kadar Tekirdağ ile Ömerli istasyonları arasında karşılıklı 40 bin ton, Tekirdağ'a gelen ve giden yük miktarının ise 137,2 bin ton olduğu bilgisini veren Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu istasyonlardan Avrupa'ya ilk etapta yılda yaklaşık 40 bin TEU ve 25 bin tır kasası taşınabilecektir. Ayrıca Asyaport Limanı'na gelen ve giden yaklaşık 100 bin TEU konteynerin Tekirdağ ve Ömerli (İstanbul) arasında demir yolu ile taşınması hedeflenmektedir. Gerek Marmaray'ın yurt içi yük trenlerine açılması gerekse Tekirdağ ve Ömerli istasyonlarında düzenlemelerin yapılarak tır kasası taşımalarının başlaması sayesinde İstanbul'un önemli miktardaki ihracat yükü kara yolundan demir yoluna aktarılmış olacaktır. Konteyner ve tır kasası taşımalarının demir yoluyla yapılması ile ihracatçımızın taşıma maliyetleri azalacak ve rekabet gücü artacaktır.



Türkiye üzerinden geçen transit yüklerin demir yolu ile taşınması sonucunda yıllık 5 milyon avro döviz girdisi beklenmektedir. Uzun vadede Tekirdağ Tren İstasyonu'ndan yıllık 2 milyon ton demir yolu taşıması yapılması planlanmakta, bu sayede de ülke ekonomisi ve çevrenin korunmasına büyük katkılar sağlanması hedeflenmektedir."

- "Türkiye, bu coğrafyanın en önemli ve değerli lojistik üssü olma potansiyeline sahiptir"

Karaismailoğlu, Gaziantep'ten çıkan ve konteynerlerde bin 200 ton plastik ham madde taşıyan ilk yurt içi yük treninin 8 Mayıs'ta Marmaray'dan geçerek 9 Mayıs'ta varış yeri Çorlu'ya ulaştığını dile getirdi.

Bu sayede daha önce Derince-Tekirdağ feribot aktarmalı taşınan yüklerin kesintisiz olarak Anadolu'dan Avrupa'ya geçmeye başladığına işaret eden Karaismailoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kombine taşımacılıkta en büyük potansiyeli oluşturan konteyner taşımacılığının geliştirilmesi amacıyla tüm modlara etkin bağlantıları olan, kara konteyner terminallerinin yani lojistik merkezlerin kurulması çalışmalarına da devam ediyoruz. Kombine taşımacılığın ülkemizdeki altyapısını daha da güçlendireceğiz. Türkiye, bugün bulunduğu stratejik konum sayesinde doğu ile batının bağlantı merkezi konumunda olan, Orta Asya ve Kafkasya'ya yönelik mal hareketinin tam kalbinde yer alan bir ülkedir. Bu konum sayesinde Türkiye, bu coğrafyanın en önemli ve değerli lojistik üssü olma potansiyeline sahiptir.



Kamu ve özel sektör iş birliği ile ülkemizde bu potansiyeli hayata geçirecek yönde yatırımlar yapmaktayız. AB normları çerçevesinde yeni yasal düzenlemeleri hayata geçirmekteyiz. Ulaştırma ve haberleşmeye yaptığımız tüm yatırımların hedefi, daha güçlü, daha zengin bir Türkiye'ye ulaşmaktır.

İnsanımızın ve gençlerimizin gelişmiş bir ülkede yaşaması, yaşam kalitelerinin yükselmesi, iş olanaklarının artması konusunda etkili olacak projelerimize hız kesmeden devam edeceğiz."

Karaismailoğlu, daha sonra Asyaport Limanı'nda Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer'den çalışmalarla ilgili bilgi alarak incelemelerde bulundu.

Bakan Karaismailoğlu'na ziyaretlerinde Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel ile Çiğdem Koncagül eşlik etti.





