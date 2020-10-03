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Ekonomi Bakan Karaismailoğlu: "İstanbul’un faal raylı sistem ağı şu anda 233 kilometre"
Ekonomi

Bakan Karaismailoğlu: "İstanbul’un faal raylı sistem ağı şu anda 233 kilometre"

Yeniakit Publisher
2020-10-03 11:27:09 -
Bakan Karaismailoğlu: "İstanbul’un faal raylı sistem ağı şu anda 233 kilometre"
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