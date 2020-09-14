Bakan Karaismailoğlu: 21 Aralık'ta Kuzey Marmara Otoyolu'nu tamamlamış olacağız
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "400 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu devam ediyor. İnşallah bu hafta sonu 5'inci kesimini tamamlıyoruz. 21 Aralık'ta da Kuzey Marmara Otoyolu'nun tamamını tamamlamış olacağız." dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "400 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu devam ediyor. İnşallah bu hafta sonu 5. bölümü tamamlayacağız. 21 Aralık'ta da 6. kesimin tamamlanmasıyla Kuzey Marmara Otoyolu'nun tamamını tamamlamış olacağız." Dedi.