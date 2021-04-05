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Gündem Bakan Gül'den vesayetçi amirallere: Gereken cevap verilecek
Gündem

Bakan Gül'den vesayetçi amirallere: Gereken cevap verilecek

Emekli 104 amiralin bildirisine tepki gösteren Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gerekli cevabın hukuk çerçevesinde verileceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 12:26:00 - 2021-04-05 12:52:11
Bakan Gül'den vesayetçi amirallere: Gereken cevap verilecek

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adli Yargı ve İdari Yargı Hazırlık Eğitimleri'nin açılış töreninde konuştu.

Bakan Abdulhamit Gül, konuşmasında emekli amiraller tarafından yayınlanan darbe imalı "Montrö Bildirisi"ne değindi.

Bildiriye tepki gösteren Bakan Gül, demokrasinin ileri taşınacağını vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

"Hala demokrasi hukuk nöbeti yargı mensupları tarafından yerine getirilmektedir. Millet iradesini geri götürmek isteyenler bilsin ki demokrasimiz asla geriye gitmeyecektir. Hiç kimse demokrasimizi geriye götüremeyecektir. Vesayet nostaljisi içerisinde olanların ve milletin temsilcilerine parmak sallama hadsizliğini gösterenlerin karşısında güçlü demokrasi, güçlü bir siyaset bulunmaktadır.

Ülkemizi geriye götürmek isteyen vesayetçi zihniyetin muvaffak olması mümkün değildir. Başaramayacaklar, demokrasimizi, hukukumuzu daha da ileriye götüreceğiz. Bu karanlık zihniyetle mücadeleyi sürdüreceğiz. Millet iradesini tahrip etmeye yeltenen bu zihniyete, bu güraha hukuk çerçevesinde gerekli cevaplar verilecektir ve siyasette demokrasiyi, hukuku anayasayı bu anlamda korumak için en büyük hassasiyet içerisinde olmalıdır, olacaktır."

 

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