Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde bir araya geldi..
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi marjında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile Şuşa'da bir araya geldiği bildirildi.
Bayramov da X sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin "Kardeş Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Fidan'la müttefiklik, bölgesel ve uluslararası güvenlik konularında faydalı görüş alışverişinde bulunduk." şeklinde paylaşımda bulundu.
Kaynak: AA
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