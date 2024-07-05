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Gündem Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği
Gündem

Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği

Yeniakit Publisher
2024-07-05 22:50:00 -
Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde bir araya geldi..

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi marjında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile Şuşa'da bir araya geldiği bildirildi.

Bayramov da X sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin "Kardeş Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Fidan'la müttefiklik, bölgesel ve uluslararası güvenlik konularında faydalı görüş alışverişinde bulunduk." şeklinde paylaşımda bulundu.

Kaynak: AA

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