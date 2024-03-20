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Gündem Bakan Fidan'dan dikkat çeken AB açıklaması
Gündem

Bakan Fidan'dan dikkat çeken AB açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-03-20 20:08:00 -
Bakan Fidan'dan dikkat çeken AB açıklaması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) kurumlarıyla olan ilişkilerine ilişkin önemli bir açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara’da İspanya Dışişleri Bakanı Albares ile ortak basın toplantısında konuştu. Fidan, "Türkiye'nin AB üyelik sürecinin, bazı ülkelerin kısır politik gündemlerine bırakılamayacak kadar önemli olduğunu yineledim. İnancımız Avrupa Birliği (AB) kurumlarıyla Türkiye arasındaki ilişkilerin daha pozitif gündemle, daha ileriye taşınması." ifadelerini kullandı.

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