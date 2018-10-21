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Bakan Fahrettin Koca Mehmet Öz'le bir araya geldi!

Dünyaca ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz, Sağlık Bakanı Dr. Koca’nın Eylül ayındaki davetine icabet ederek Türkiye’ye geldi.

21 Ekim 2018 Pazar 10:59
Bakan Fahrettin Koca Mehmet Öz'le bir araya geldi!

Görüşmede yerli ilaç ve tıbbi cihaz, teknoloji transferi, sağlık turizmi, şehir hastaneleri, mükemmeliyet merkezleri ve göçmenlere yönelik eğitimler ele alındı.
 
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, sağlık turizmine büyük önem verdiklerini ve Türk sağlığını dünyada marka haline getirmek için büyük çaba sarf ettiklerini söyledi. Bakan Koca, sağlık turizmine ilişkin faaliyetleri koordine etmek üzere ilgili kanunla USHAŞ’ın (Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş.) kurulduğunu; devletlerarası anlaşmalarla ve sigorta şirketleriyle işbirliği içinde sağlık turizminin kapsamının genişletileceğini ifade etti.
 
Dr. Mehmet Öz ise, Türkiye’de son derece kaliteli ve ucuz sağlık hizmeti verildiğinin altını çizdi. Dr. Öz, “Sağlık turizminde uzmanlık alanları kendi içinde daha güçlü şekilde örgütlenmeli. Türkiye’nin kanser tedavisi, kalp ve beyin cerrahisi, nöroloji, çocuk sağlığı gibi alanlardaki başarısı, yurtdışında daha iyi tanıtılmalı” diyerek bu konuda üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu vurguladı.
 
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye’nin ilaç, tıbbi malzeme ve cihaz konusunda dışa bağımlılıktan bir an önce kurtulması gerektiğini ve bu konunun hükümetin en önemli hedeflerinden biri olduğunu söyledi. “Özellikle ilaç üretimi konusunda Türkiye’nin geldiği nokta, kesinlikle dünyanın gerisinde değil” diyen Bakan Koca, yabancı firmaların tekellerinin kırılabilmesi için yerli firmalara mümkün olan tüm desteğin verileceğini ifade etti.
 
Görüşmede e-ihale (sağlık market) sistemi, şehir hastaneleri ve mükemmeliyet merkezleriyle ilgili son gelişmeler de ele alındı. “Türkiye’deki hastaneler; bilimsel çalışmalar ve tanıtım için yurtdışındaki büyük hastanelerle daha sıkı akademik işbirlikleri kurmalı” diyen Dr. Öz son olarak, Suriyeli göçmenlerin sağlık ihtiyaçlarını karşılayan personele eğitim verilmesi konusundaki projelerini aktardı.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 10:59
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