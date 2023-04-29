Bakan Ersoy’dan Hatay ve turizm açıklaması

Daha önce Hatay’da incelemelerde bulunan ve kentte yapılan çalışmaları aktaran Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Ağır hasarlı olanlar yıkılanlar az hasarlı orta hasarlı olan yerler de var. Hem Vakıflar Genel Müdürlüğü’müze ait binalar için hem de Kültür Varlıkları Genel Müdürlüğü’müze ait binalarla ilgili çok ciddi bir fon ayırdık. Hiç beklemeden çalışmalara başlıyoruz. Hedefimiz 1 yıldan kısa bir sürede hızlı bir şekilde buraları ihya etmek. Tekrar ayağa kaldırmak” diye konuşmuştu.

Hatay için yeni bir hikaye yazmalıyız

Hatay Antakya için bir kültür yolu rotası oluşturacaklarını söyleyen Turizm Bakanı Ersoy, “Bu rota dahilinde bütün tescilli yapıların tamamını ayağa kaldıracağız. Tamamı yıkılmış olanları kurtarabildiğimiz parçalarıyla birlikte rekonstrüksiyon şeklinde ayağa kaldıracağız. Ama buraya yeni bir hikaye yazmamız gerekiyor. Bu hikaye kültür, gastronomi ve turizm ağırlıklı bir hikaye olması gerekiyor. Çevre Şehircilik Bakanlığı’mızla birlikte buranın yeniden planlanması sırasında bu dediğim kentsel noktalarda kültür rotası şeklinde planlayıp mart ayı itibariyle çok beklemeden restorasyon faaliyetlerine bakanlık olarak başlayacağız” demişti.

Hatay çekim merkezi olabilir

Hatay’da şehrin ekonomisinin önemli parçalarından biri olan turizme yönelik yapılan çalışmaları anlatan Hatay Turizmini Geliştirme ve Yeniden Yapılandırma Komisyonu ve Ulusal İktisadi Düşünce Kuruluşu (ULİKAD) Başkanı Ömer Niziplioğlu, şunları söyledi: “Hatay’da iyileştirme çalışmaları yapılıyor, enkazlar da kaldırılıyor. Yollar ve altyapıya yönelik çalışmalar var.Yavaş yavaş iş yerlerinin tadilat yapılıp açılmasına yönelik çalışmalar yapılıyor. Hatay eskisi gibi olacak mı derseniz ne yazık ki artık eskisi gibi olmayacak. Ancak yapılacak planlı bir çalışmayla Hatay’ı Akdeniz turizm kentine dönüştürmek ve çekim merkezi olmasını istiyoruz. Samandağ ile Arsuz arasındaki denizinturizme açılarak yüzlerce otel yapılması ve alışveriş caddelerinin açılması ile Hatay’ı yeniden kazanabileceğimize inanıyoruz.”

Hatay’a planlı bir çalışma şart

Hatay’ın bölgesinin önemli bir kültür ve turizm merkezi olduğunun altını çizen Ömer Niziplioğlu, şöyle devam etti: Kültür ve inanç merkezidir Antakya, Kudüs’ten sonra en önemli kilise olan Saint Pierre kilisesi Antakya’da bulunuyor. Onun dışında Simon Manastır’ından Anadolu’nun ilk camisi olan Habibi Neccar Camisi de Antakya’da bulunuyor. Ne yazık ki mevcut otellerin durumu çok iyi değil, turizm için uygun bir ortam yok. Planlı bir kalkınma bekliyoruz. Şu anda turizmden bahsetmek iyimserlik olur. Ancak yapılacak planlıçalışmalarla önümüzdeki dönemde turizm için büyük fırsatlar yaratılabilir. Ancak şimdi bunlar yapılmazsa Hatay bir daha asla eskisi gibi olmaz.”

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