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Aktüel Bakan Ersoy yanan tarihi Vaniköy Camisi'nin en kısa sürede ayağa kaldırılacağını bildirdi
Aktüel

Bakan Ersoy yanan tarihi Vaniköy Camisi'nin en kısa sürede ayağa kaldırılacağını bildirdi

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, yanan Vaniköy Camisi'nin en kısa sürede aslına uygun olarak ayağa kaldırılacağını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 09:30:00 -
Bakan Ersoy yanan tarihi Vaniköy Camisi'nin en kısa sürede ayağa kaldırılacağını bildirdi

Boğaz'ın simgelerinden biri olan ve yangında kullanılamaz hale gelen tarihi Vaniköy Camii'ni Twitter'da paylaşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, caminin durumunu olayın ilk andan itibaren yakından takip ettiklerini belirtti. 

Bakan Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda tarihi Vaniköy Camii'nin en kısa sürede restore edileceğini kaydetti.

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