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Bakan Ersoy, Hatice Turhan Valide Sultan Türbesi’nin açılışına katıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyonu tamamlanan Hatice Turhan Valide Sultan Türbesi’nin açılışına katıldı.

28 Haziran 2019 Cuma 14:42
Bakan Ersoy, Hatice Turhan Valide Sultan Türbesi’nin açılışına katıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyonu tamamlanan Hatice Turhan Valide Sultan Türbesi’nin açılışına katıldı.


Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul’da Hatice Turhan Valide Sultan Türbesi’nin açılışına katıldı. Resmi sosyal medya hesabından açılıştan fotoğraf paylaşan Bakan Ersoy, “Restorasyonunu tamamladığımız Hatice Turhan Valide Sultan Türbesi’nin açılışını gerçekleştirdik. Osmanlı türbe mimarisinde çok önemli ve farklı bir yere sahip olan bu eseri bizlere armağan eden atalarımızı rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 14:42
  1. kültür
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