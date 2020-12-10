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Aktüel Bakan Dönmez: "Yerli elektrikli otomobilimiz TOGG banttan inmeden şarj altyapı çalışmalarımızı büyük oranda tamamlamış olacağız."
Aktüel

Bakan Dönmez: "Yerli elektrikli otomobilimiz TOGG banttan inmeden şarj altyapı çalışmalarımızı büyük oranda tamamlamış olacağız."

Yeniakit Publisher
2020-12-10 23:10:52 -
Bakan Dönmez: "Yerli elektrikli otomobilimiz TOGG banttan inmeden şarj altyapı çalışmalarımızı büyük oranda tamamlamış olacağız."
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