0553 313 94 23

Bakan Dönmez elektrik dağıtım şirketlerine uyarılarda bulundu

30 Ocak 2019 Çarşamba 15:01
Bakan Dönmez elektrik dağıtım şirketlerine uyarılarda bulundu

ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, bakanlık yetkilileri ve elektrik dağıtım şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle bir araya gelerek dağıtım hizmetlerinin aksamadan yürümesi için uyarılarda bulundu.

Dönmez, yapılan incelemeler ve ülke genelindeki vatandaşların şikayet ve taleplerini değerlendirmek için elektrik dağıtım şirketlerinin üst düzey yöneticileri ve yatırımcılarla bakanlıkta bir araya geldi.

Toplantıda, şirketlerin 40 milyonu aşkın aboneye hizmet verdiğini hatırlatan Dönmez, "Bu abonelerin kesintisiz elektrik tedariki noktasında şirketlerimiz büyük bir sorumluluk üstlenmiş durumda. Bu kapsamda sektörün, şirketlerin sorunlarını, tüketiciden bize, size intikal eden talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi ve alınacak kararların istişareyle alınması için tekrar bir araya geldik." diye konuştu.

Dönmez'in, elektrik dağıtım hizmetlerinin 7 gün 24 saat kesintisiz bir şekilde devam etmesi gerektiğini vurguladığı toplantı basına kapalı şekilde devam etti.

Bakan Dönmez, ülke genelinde vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine 26 Ocak'ta bir dağıtım şirketine giderek incelemelerde bulunmuştu.

Ekiplerin 7 gün 24 saat görevinin başında olduğunu vurgulayan Dönmez, "Bizim için önemli olan elektriğin, keza doğal gazın kesintisiz, kaliteli şekilde vatandaşlara ve tüketicileri iletilmesi, taşınması. Bu son derece önemli. Çok büyük bir şebeke ağımız var. Bunun birtakım getirdiği zorluklar var ancak bu zorluklar şirket çalışanları için bizler için bir mazeret değil." ifadelerini kullanmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 15:01
  1. dağıtım
  2. elektrik
  3. enerji
  4. EPDK
  5. Fatih Dönmez
  6. Mustafa Yılmaz

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şenol Güneş açıkladı: İkisi de gidiyor
    1. Şenol Güneş açıkladı: İkisi de gidiyor
    2. Mülki İdare Amirleri Buluşması
    3. İdlib'deki rejim saldırıları
    4. Rusya ile İran arasında bir çatışma..
    5. "Turist sayısı ve gelirde bu yıl yüzde..
    6. "Pet şişe getirenlere kontör..
    7. FETÖ'den aranan çift 3 yıl sonra hücre..
    8. Flaş gelişme! FETÖ'nün Azerbaycan..
    9. ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı..
    10. Hepsiburada, Gaming İstanbul'un..
    11. Yeni Meclis-TBMM Başkanı kim olacak?
    12. Bakan Dönmez elektrik dağıtım..
    13. Handan İnci Elçi kimdir? Mimar Sinan..
    14. Mülki İdare Amirleri Buluşması
    15. Darbeci başkan ABD'den sonra AB'ye..
    16. Obertan, Erzurumspor'un tesislerine..
    17. Nursal Bilgin'den Diagne açıklaması
    18. Eski milletvekili Yıldırım toprağa..
    19. FETÖ üyeliğinden aranan çift 3 yıl..
    20. Metin Akpınar hakkındaki adli kontrol..
    Anne-babaları uyardı, Hükümete çağrı yaptı! BTS tehlikesi ile "cinsiyetsiz toplum" projesi gerçeğe dönüşüyor
    Anne-babaları uyardı, Hükümete çağrı yaptı! BTS tehlikesi ile "cinsiyetsiz toplum" projesi gerçeğe dönüşüyor
    Fatih Portakal emekli oldu
    Fatih Portakal emekli oldu
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
    Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...
    Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...

    Günün Karikatürü

    30 Ocak 2019
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    Akgülay’ın emekliliğinin nedeni ortaya çıktı!
    Akgülay’ın emekliliğinin nedeni ortaya çıktı!