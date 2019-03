Bakan Çavuşoğlu’ndan Avusturya’ya “bozkurt” tepkisi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde yaklaşık 5 bin kişilik coşkulu kalabalığa hitap eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya’nın bozkurt işaretine getirdiği yasağı eleştirdi.

Bandırma’da seçim bürosu açılışı ve bir dizi program için gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu havayoluyla geldiği 6. Ana Jet Üssü’nde karşılandı. İnönü Caddesi’nde Cumhur İttifakı seçim bürosunu açan Bakan Çavuşoğlu, buradan Güney Marmara Dursunbeyliler Derneği’ni ziyarette bulundu. Ziyaretin akabinde Cumhuriyet Meydanı’ndaki miting alanına geçen Bakan Çavuşoğlu, kendisini bekleyen 5 bin civarında Bandırmalı vatandaşla buluştu.

Çavuşoğlu yaptığı konuşmada, “Önümüzdeki seçimler hem şehirler bakımından önemli hem de ülkemizin milletimizin bekası geleceği istikrarı bakımından çok önemlidir. Yaşadığımız şehirlerin ihya olması için Cumhur İttifakı adaylarımızı destekleyeceğiz. Şu anda Balıkesir’i bizim dönemimizde nasıl ihya ettiğimizi görüyorsunuz. Yaklaşık 10 senedir Bandırma’da Belediyecilik adına bir hizmet gördünüz mü? Geldiğim andan itibaren herkesin söylediği bir şey var. Ne yaptıysa Cemal Öztaylan yaptı. Burada ne yapıldıysa onun döneminde yapıldı. Ondan sonra bir çivi çakıldı mı? Buradan Cemal Öztaylan Ağabeyime teşekkür ediyorum. Artık Bandırma’da bir üniversitemiz var. Biz bu üniversitenin yasa tasarısını birlikte verdik. Gece Başbakanı uyandırdık ve Sayın Cumhurbaşkanımız da imzaladı. Bugün İzmir Türkiye’nin ve dünyanın en güzel şehirlerinden birisi ama belediyecilik bakımından Türkiye’nin en geri kalmış şehri. Muğla’ya gittim. Belediyecilik bakımında rezil mi rezil. Pis sular denize akıyor. Sular aylarca kesiliyor. Aydın’a gittim daha da rezalet. Çeşmeden akan su tuzlu. Kuşadası’na gittim. Türkiye’nin en bilinen turizm beldesi. Çeşmeden sular tuzlu akıyor. Bu zihniyeti biz 1994 öncesi İstanbul’a görmüştük. Bu zihniyetten Bandırma’yı da kurtaracağız inşallah. Bursa’ya gittim en geri kalmış yeri Nilüfer. Ankara’nın en gözde yeri Çankaya idi şimdi en geri kalmış yeri. Neden hep aynı zihniyet. Bandırmalıları enayi yerine koyuyorlar. Nasılsa bize oy verecekler diyorlar. Bunlara 31 Mart’ta haddini bildireceğiz" dedi.

"Balıkesirliler sizi de 31 Mart’ta sandığa gömecek hazır olun"

Seçimlerin ülke için bir beka meselesi olduğunu vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "Bu seçim ülkemizin ve milletimizin devletimizin bekası için de önemli. Seçimler önemli. Seçimleri kazanacağız. Cumhur İttifakı’nın hedefi sadece bir seçim kazanmak değildir. Cumhur İttifakı’nın önemli Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmaktır. Cumhur İttifakı Türkiye’yi hedeflerine ulaştırmak için kuruldu. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine Türkiye’yi ulaştırmak için Cumhur İttifakını kurduk. Anadolu toprakları hiçbir zaman dikensiz gül bahçesi olmamıştır. Etrafımız her zaman bir kaynayan kazan ve ateş çemberi olmuştur. Dolayısıyla zorluklar vardır ama her zorluğunda bir çaresi, çözümü vardır. Bizler de zorluklar karşısında gücümüzü birleştirerek hedeflere ulaşmak için Cumhur ittifakını kurduk. Cumhur İttifakında vatanını milletini sevenler var. Vatanı için, bayrağı, devleti, milleti için şehit olmaya hazır insanlar, ülkücüler, AK Partililer var. Karşı tarafta da zillet ittifakı var. Siyasi partilere sözüm yok ama siyasi partilerin içinde de, ittifakın içinde de PKK’nın güdümünde HDP var mı? CHP’nin içinde PKK’lıların cenazesine giden milletvekilleri var mı? DHKP-C’liler var mı? Ne farkları kaldı? PKK var mı? FETÖ var mı? DHKP-C var mı? Zillet ittifakının içinde siyasi partilere birşey söylemiyorum. Vatanını milletini seven CHP’lilere de bir şey söylemiyorum. Ama CHP’liler de biliyor ki, zillet ittifakının içinde ne kadar terör örgütü varsa PKK’sı, FETÖ’sü, DHKP-C’si, PYD’si, YPG’si, TİKKO’su ne kadar terör örgütü varsa içinde. İçeride ve dışarıda ne kadar hain, bölücü, terörist varsa zillet ittifakının içindedir. Ne diyorlar? Kürdistan’da kazanacağız, diğer yerlerde yıkacağız. Kimi yıkacakmış? Ak Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi’ni yıkacakmış. Bu cesareti CHP’den, İyi Parti’den, Kandil’deki teröristlerden alıyorlar. Biz o sizin sırtınızı dayadığınız teröristleri çukurlara, hendeklere, inlerine gömüyoruz gömmeye de devam edeceğiz. Balıkesirliler sizi de 31 Mart’ta sandığa gömecek hazır olun" dedi.

"O yasakları da dinlemiyoruz"

Bakan Çavuşoğlu, dünyanın her yerinde Türkiye’nin haklarını savunduklarını ve savunmaya da devam ettiklerini vurgulayarak, “Biz her yerde Türkiye’nin haklarını savunurken bunlar Avrupa’da, her yerde Türkiye’yi şikayet etmek için sıraya girmiştir. Al HDP’yi vur CHP’ye, aynı. Avrupa Konseyi’nde, Avrupa Parlamentosu’nda, Avrupa Birliği’nde işleri güçleri Türkiye’yi şikayet etmek. Saadet Partisi de bunlara maalesef yamandı gitti. Ne diyeyim ben bunlara şimdi? Allah’a ve sizlere havale ediyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar boş. Teröristlere, onların kuklası olan HDP’ye ve onlarla beraber ittifak kuranlara bu memleketi ve şehirleri bırakmayacağız. Ne yaparlarsa yapsınlar artık güçlü Türkiye’nin karşısında kimse duramaz. Bugün sahada da masada da güçlüyüz. Eski Türkiye geride kaldı. İşte rahatsızlıkları da bundan zaten. Hazmedemiyorlar. Türkiye büyümeye devam edecek. Size tavsiyemiz hazmetme kapasitenizi geliştirin. Avrupa’daki İslam ve Türk düşmanlığı had safhaya çıktı. En son Avusturya ne diyor? Bozkurt işaretini yasaklayacağım. Bozkurt işareti nerene battı da yasaklıyorsun? Niye yasaklıyorsun? PKK’nın sloganlarını yasaklamak için bir yasa çıkarıyorsun ama Türk ve İslam düşmanlığı ağır bastığı için bozkurt işaretini de içine ekliyorsun. Neden? Bu özgürlük ve insan hakları dersi vermeye çalışanlara haddini bildirmek de bizim görevimizdir. O yasakları da dinlemiyoruz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu’nun konuşmasının ardından Cumhur İttifakı’nın Balıkesir Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları tek tek sahneye davet edilerek toplu fotoğraf verildi. Bakan Çavuşoğlu’nun geceyi Bandırma’da konaklayarak, yarın şehirde programlarına devam edeceği öğrenildi.