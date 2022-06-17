  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Bakan Çavuşoğlu uyardı, harita düzeltildi
Siyaset

Bakan Çavuşoğlu uyardı, harita düzeltildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya'da düzenlenen Prespa Diyalog Forumu'nun logosundaki haritada Türkiye'ye yer verilmemesi üzerine sorumluları uyararak haritayı düzelttirdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-17 00:12:00 -
Bakan Çavuşoğlu uyardı, harita düzeltildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya'da düzenlenen Prespa Diyalog Forumu'nun logosundaki haritada Türkiye'ye yer verilmemesi üzerine sorumluları ikaz ederek haritayı düzelttirdi.

Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya'nın güneybatısındaki Ohri kentinde düzenlenen Prespa Diyalog Forumu'na katıldı. Forum marjında çeşitli ikili görüşmeler yapan ve Türk toplumu temsilcileriyle buluşan Çavuşoğlu, açılışta forumun logosundaki haritada Türkiye'ye yer verilmemesine tepki gösterdi.

Çavuşoğlu'nun uyarısı üzerine forum yetkilileri haritayı güncelleyerek gerekli düzeltmeyi yaptı. Güncellemenin ardından katılımcılar Türkiye'nin de yer aldığı haritanın önünde konuşmalarını gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, forum kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Gün boyu aralarında Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ve Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Sermaye Yatırımları Bakanı Ervin İbrahimoviç gibi üst düzey katılımcılarla ikili temaslarda bulunan Çavuşoğlu, kentteki Türk toplumuyla da bir araya geldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23