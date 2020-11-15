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Aktüel Bakan Çavuşoğlu Filistin Milli Günü'nü kutladı
Aktüel

Bakan Çavuşoğlu Filistin Milli Günü'nü kutladı

Yeniakit Publisher
2020-11-15 14:14:37 -
Bakan Çavuşoğlu Filistin Milli Günü'nü kutladı

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Devleti'nin ilanının 32. yıl dönümünü tebrik etti.

Çavuşoğlu, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Filistin Devleti'nin ilanının 32. yıl dönümünü en kalbi duygularımla kutluyorum. Filistin topraklarının Filistin halkının olduğunu hiçbir zaman unutturmayacağız. Her daim Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya, Filistin'in haklı davasını savunmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Filistin Milli Günü, Bakanlık'ın Twitter adresinden paylaşılan bir mesajda da şöyle tebrik edildi:

"Filistin Devleti'nin ilanının 32. yıl dönümü kutlu olsun. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kudüs davası ve Filistin meselesinin en güçlü savunucularından biri olacaktır. Haklı mücadelesinde kardeş Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz."

Cezayir'de toplanan Filistin Ulusal Konseyi, 15 Kasım 1988 günü bağımsız Filistin Devleti'ni ilan etmişti.

Filistin, her yıl 15 Kasım'da bağımsızlık ilanını kutluyor.

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