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Siyaset Bakan Çavuşoğlu, Çekya'ya gidecek
Siyaset

Bakan Çavuşoğlu, Çekya'ya gidecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10-11 Haziran'da Çek Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek.

Yeniakit Publisher
2022-06-09 14:42:00 -
Bakan Çavuşoğlu, Çekya'ya gidecek

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky'nin davetine icabetle, 10-11 Haziran 2022 tarihlerinde Çek Cumhuriyeti'ne bir ziyaret gerçekleştirecektir. Çekya ile ikili ilişkilerimizin kapsamlı şekilde ele alınacağı görüşmelerde, Avrupa Birliği üyelik sürecimiz ile bölgesel ve uluslararası konularda da görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir. Ziyaret programı çerçevesinde Sayın Bakanımızın Temsilciler Meclisi Başkanı tarafından kabul edilmesi, ayrıca Çekya'da yaşayan vatandaşlarımızla bir araya gelmesi planlanmaktadır. Sayın Bakanımız ayrıca, 4'üncü Asya-Avrupa Siyasi Forumu’nun açılışına ana konuşmacı olarak iştirak edecektir" denildi.

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