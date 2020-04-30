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Aktüel

Bakan Çavuşoğlu, başkonsoloslarla video konferans görüşmesi yaptı

Yeniakit Publisher
2020-04-30 21:24:24 -
Bakan Çavuşoğlu, başkonsoloslarla video konferans görüşmesi yaptı

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Kuzey ve Güney Amerika ülkelerinde görevli başkonsoloslarıyla yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkileri ve Türk vatandaşlarının durumuna ilişkin video konferans toplantısı yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan "Birlikte Yeneceğiz" etiketiyle yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Büyükelçilerimizle yaptığımız görüşmelerden sonra başkonsoloslarımızla toplantıya başladık. Kuzey ve Güney Amerika ülkelerindeki başkonsoloslarımızla video konferans yoluyla Kovid-19’un bölgedeki etkileri ve vatandaşlarımızın durumları hakkında bilgi aldık."

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