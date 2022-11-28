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Gündem Bakan Akar talimatlar verdi! TSK'da toplantı
Gündem

Bakan Akar talimatlar verdi! TSK'da toplantı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında TSK komuta kademesi ve birlik komutanlarının katılımıyla videokonferans toplantısı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-28 16:41:00 -
Bakan Akar talimatlar verdi! TSK'da toplantı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında TSK komuta kademesi ve birlik komutanlarının katılımıyla videokonferans toplantısı düzenlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, bakan yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu, Alpaslan Kavaklıoğlu, Muhsin Dere ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve birlik komutanları katıldı.

Akar, toplantıda, terörle mücadele operasyonlarına ilişkin son durum hakkında bilgi aldı, faaliyetlere ilişkin talimatlar verdi.

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