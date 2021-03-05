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Gündem Bakan Akar: Milletçe derin üzüntü içindeyiz
Gündem

Bakan Akar: Milletçe derin üzüntü içindeyiz

Bingöl'ün Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopter kazasında 11 askerimiz şehit olurken, 2 askerimiz yaralandı. Olay yerinde incelemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, incelemenin devam ettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-05 00:55:00 - 2021-03-05 00:58:00
Bakan Akar: Milletçe derin üzüntü içindeyiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Tatvan'da kaza kırıma uğrayan askeri helikoptere ilişkin, "Acımız çok büyük, milletçe derin üzüntü içindeyiz. İlk bilgiler ve görgü tanıkları ifadelerine göre kazanın ani değişim gösteren olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendiriliyor. İlk andan itibaren arama kurtarmada, şehit ve yaralılarımızın tahliyesinde ilgili kamu kurumlarınca en kısa sürede tüm imkanlar seferber edildi. Kaza kırım ekibi incelemelere bugün başlayacak. Bu elim olayın kesin nedeni ayrıntılı inceleme sonucunda belirlenecek." açıklamasını yaptı.

 

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