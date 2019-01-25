Bakan Akar, James Jeffrey'i kabul etti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Jeffrey'e ABD'nin terör örgütü YPG/PKK ile ilişkisini sonlandırması ve Münbiç Yol Haritası'nın süratle tamamlanması yönündeki beklentiyi ifade etti.

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