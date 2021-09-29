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Aktüel Bakan Adil Karaismailoğlu müjdeyi duyurdu: İstanbul-Ankara arası daha da kısalacak
Aktüel

Bakan Adil Karaismailoğlu müjdeyi duyurdu: İstanbul-Ankara arası daha da kısalacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ankara-İstanbul Hızlı Tren Hattı"ndaki çalışmaların gelecek yıl tamamlanacağının müjdesini verdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-29 14:36:00 - 2021-09-29 14:37:17
Bakan Adil Karaismailoğlu müjdeyi duyurdu: İstanbul-Ankara arası daha da kısalacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Altyapı imalatları tamamlanan ve seyahat süresini 40 dakika daha kısaltacak Ankara-İstanbul Hızlı Tren hattındaki çalışmaları önümüzdeki yıl bitirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Pandemi sırasında diğer ulaşım modlarında ülkeler arasındaki trafik akışı önemli oranda daralırken, süreç demiryolu taşımacılığımızın lehine işlemiştir. Demiryollarımızda, Ağustos 2021 itibarıyla taşınan yük miktarı, bir önceki döneme göre yüzde 18 oranında artmıştır."

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